10 мантр для богатства, любви и здоровья

Мантры — это индуистские заговоры, которые обладают большой силой. Эксперты в области биоэнергетики поделились несколькими полезными мантрами на каждый день для привлечения удачи в самых разных сферах.

Существует большое количество самых разных духовных практик. Мантры могут оказать помощь в любой сфере. Они просты и не требуют много времени и больших затрат сил. Пользуйтесь ими почаще, чтобы удача и успех от вас не уходили.

Мантры богатства

«Сафалата ар баги, мере пас ао». Эта мантра произносится три раза перед любым важным делом. Например, если вы начинаете заниматься новым проектом на работе или беретесь за обучение чему-то новому.