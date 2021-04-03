10 мантр для богатства, любви и здоровья

Мантры — это индуистские заговоры, которые обладают большой силой. Эксперты в области биоэнергетики поделились несколькими полезными мантрами на каждый день для привлечения удачи в самых разных сферах.
Существует большое количество самых разных духовных практик. Мантры могут оказать помощь в любой сфере. Они просты и не требуют много времени и больших затрат сил. Пользуйтесь ими почаще, чтобы удача и успех от вас не уходили.
Мантры богатства
«Сафалата ар баги, мере пас ао». Эта мантра произносится три раза перед любым важным делом. Например, если вы начинаете заниматься новым проектом на работе или беретесь за обучение чему-то новому.
«Мухсэ амир кои нахим хай. Маин парсе акарши карата ун». Эту мантру можно и даже нужно повторять, как аффирмацию — чем чаще, тем лучше. С ней финансовая удача точно не покинет вас в самый ответственный момент.
«Мери ламби сева каро, аур муже хуше до». Эту мантру лучше читать сразу после дорогостоящей покупки — можно после прихода домой, а можно сразу на месте. Так купленная вещь будет служить вам и радовать вас намного дольше.
«Дур джана, пратикулта. Хан браманд мэре пайсе рахата хе». Чтобы Вселенная хранила ваши деньги и защищала от невзгод, в трудные моменты на работе и в бизнесе стоит читать эту мантру защиты и удачи.
Мантры любви
«Мэин дуния сэ пяр карата хун ау вар мушасэ карти хе». Эту мантру стоит произносить каждый день сразу же после пробуждения. Она разрушает препятствия на пути к поиску второй половинки и укрепляет уже существующие отношения, дружбу.
«Йе вакти мухсе утна и пьяр карега житна мэ усэ пьяр карта ху». Если вам понравился какой-то человек и вы очень сильно хотите ему понравиться тоже, читайте этот заговор, глядя на его фотографию или непосредственно на него. Старайтесь при этом очищать разум от негативных мыслей.
«Хам саби катинайон сэ баче рахи ор сат раи». Данную мантру стоит читать каждый раз во время ссоры с любимым человеком. Она поможет вам быстрее помириться, прийти к согласию, гармонии и взаимопониманию.
Мантры здоровья
«Кои бьёр ой куч ми муже, нуксан наи пхун чайга». Эта мантра рассеивает негативное влияние со стороны окружения, защищает от темных сил, порчи и сглаза, устраняет препятствия. Она помогает бороться с апатией, дарует силу, веру в себя. Это сильнейший оберег, которым стоит пользоваться каждый день.
«Ман, пракрти. Муже ор мере паривар ко свасти праван карати хай». Если у вас в семье кто-то заболел или вы чувствуете, что начинаете хворать сами, обязательно читайте эту мантру перед зеркалом три раза в день. После этого умывайтесь прохладной водой.
«Тхакан дур. Мэ урджа сэ гэа ун». После трудного рабочего дня стоит читать эту мантру, чтобы усталость уходила, а ей на смену приходил позитив и легкость. Если вы очень устали, эта мантра даст вам сил и энергии.