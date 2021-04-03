Секретный летательный аппарат советской эпохи вытащили на пляж в Дагестане

Эти потрясающие изображения раскрывают внутреннюю часть секретного летательного аппарата советской эпохи, который должен стать туристической достопримечательностью в Дагестане, на юге России.

Экраноплан класса «Лунь», получивший название «Каспийское морское чудовище», был обнаружен США во время Холодной войны и вытащен на берег в Дербенте в июле 2020 года.

Колоссальная машина имеет длину 73,80 м, размах крыльев 44 метра и весит приблизительно 380 000 кг.

Изображения интерьера монстра показывают сложные на вид распределительные щиты, органы управления и экраны, которые видели лучшие дни.

Экраноплан класса «Лунь» был экспериментальным наземным транспортным средством, разработанным Советским Союзом в 1960-х годах.

Он классифицируется как судно Международной морской организации, но фактически образует отдельную технологическую группу.

Аппарат парит на высоте от одного до пяти метров над поверхностью воды, используя аэродинамический принцип «эффекта земли».

Судно способно двигаться по воде, не касаясь ее, получая поддержку от реакций воздуха на поверхность воды.

Машина начала работать в море между Ираном и Советским Союзом в 1966 году, заработав свое прозвище «Каспийское морское чудовище».

Он испытывался советским Военно-морским флотом до 1987 года, когда был официально принят на вооружение.

Другая версия корабля, предназначенная для пополнения запасов, строилась и почти закончилась в начале 1990-х годов.

Однако затем вся программа была свернута, а существующий экраноплан класса «Лунь» снят с вооружения.

Этот экраноплан был притянут к тому, что, вероятно, является его последним пристанищем в июле 2020 года, через три десятилетия после того, как он был заброшен.

Массивную машину протащили через Каспийское море от базы ВМФ России в Каспийске до Дербента с резиновыми взводами, тремя буксирами и двумя кораблями сопровождения.

В июле он по ошибке сел на мель на берегу к югу от города Дербента и был закреплен управляющей командой на пять месяцев, прежде чем смог завершить свой путь.

Новая попытка была предпринята в декабре 2020 года, и колоссальное судно было перемещено на 30 метров от моря.

Он должен стать главной достопримечательностью нового туристического объекта под названием Парк патриотов.

На территории комплекса разместятся военный музей и тематический парк, где будет представлен ряд Советской и российской техники и оборудования.

Дербентский парк «Патриот» станет изюминкой для посетителей города, который может похвастаться двумя объектами наследия ЮНЕСКО и является старейшим населенным пунктом на территории России.

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