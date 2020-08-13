Учёные назвали способ предсказать вероятность смерти пациента по глазам

Учёные изучили фотографии глаз 870 пациентов с острой сердечной недостаточностью. В итоге исследователи назвали способ предсказать вероятность смерти человека по глазам.

Об исследовании пишет «Популярная механика». Средний возраст пациентов, чьи фотографии изучались, составлял 67 лет. Большинство из них были мужчинами.

Участников поделили на две группы в зависимости от размера зрачков. Как оказалось, люди, у которых зрачки были меньше, умирали в два раза чаще. Была обнаружена корреляция и с количеством госпитализаций. Повторно были госпитализированы 47% людей с меньшими зрачками и 28% пациентов с большими зрачками.