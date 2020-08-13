Ученые предупредили о «быстрорастущей» черной дыре, пожирающей пространство

Черные дыры образуются в результате коллапса массивных звезд в конце их жизненного цикла, и могут продолжать расти, поглощая находящиеся рядом светила и сливаясь с другими черными дырами. Это взаимодействие позволяет ученым определять их местоположение в космосе. На сегодняшний день астрономы нашли большое количество кандидатов в черные дыры, однако недавно они обратили внимание на объект J2157, который располагается от нас на расстоянии 12 млрд световых лет и по своей массе превосходит даже черную дыру в центре Млечного Пути.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, этот космический объект каждый день поглощает звезды вроде нашего Солнца. «Это самая большая черная дыра, которая известна во Вселенной. Ее масса примерно в 8000 раз больше, чем масса черной дыры в центре нашей Галактики», – рассказали ученые.
«Если бы черная дыра Млечного Пути вдруг решила вырасти до такого размера, ей пришлось бы поглотить две трети всех звезд вокруг нас», – добавили астрономы.
Они пояснили, что в случае появления такой дыры в центре Млечного Пути, мы смогли бы увидеть на небе яркую точку, свет от которой был бы в 10 раз ярче, чем от полной Луны. Однако это сделало бы жизнь на Земле невозможной из-за огромного количества радиации.
«Мы знали, что наткнулись на очень массивную черную дыру, когда увидели, как быстро она растет. Сколько черные дыры могут проглотить пространства, зависит от их массы», – отметили астрономы. Сейчас они продолжают свои исследования, пытаясь узнать больше о родной галактике J2157. Ученые надеются, что это позволит пролить свет на эволюцию ранней Вселенной.
«Является ли эта галактика одним из гигантов ранней Вселенной, или черная дыра просто поглотила огромное количество окружающей среды? Нам придется продолжать копать, чтобы понять это», – заключили специалисты.