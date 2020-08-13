Ученые предупредили о «быстрорастущей» черной дыре, пожирающей пространство

Черные дыры образуются в результате коллапса массивных звезд в конце их жизненного цикла, и могут продолжать расти, поглощая находящиеся рядом светила и сливаясь с другими черными дырами. Это взаимодействие позволяет ученым определять их местоположение в космосе. На сегодняшний день астрономы нашли большое количество кандидатов в черные дыры, однако недавно они обратили внимание на объект J2157, который располагается от нас на расстоянии 12 млрд световых лет и по своей массе превосходит даже черную дыру в центре Млечного Пути.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, этот космический объект каждый день поглощает звезды вроде нашего Солнца. «Это самая большая черная дыра, которая известна во Вселенной. Ее масса примерно в 8000 раз больше, чем масса черной дыры в центре нашей Галактики», – рассказали ученые.

«Если бы черная дыра Млечного Пути вдруг решила вырасти до такого размера, ей пришлось бы поглотить две трети всех звезд вокруг нас», – добавили астрономы.