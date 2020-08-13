Метеорит ни при чем: ученые разгадали тайну вымирания мамонтов

Причиной похолодания, приведшего к вымиранию мамонтов и некоторых других животных в палеолите, было извержение вулканов, а не падение метеорита, как читалось ранее. К такому выводу пришли американские ученые, исследовавшие отложения в древних пещерах.

Специалисты провели анализ горных пород в пещере Холла в штате Техас, открытой в 2017 году. Их возраст оценивается в 20 тысяч лет. В отложениях были обнаружены иридий, рутений, палладий, платина и рений, более характерные для вулканического происхождения, нежели космического.

Ученые полагают, что приблизительно 12 800 лет назад произошла серия мощнейших извержений вулканов, которая продолжалась до пяти лет. В результате в атмосферу были выброшены тысячи тонн пепла, не пропускавшего солнечные лучи. Этот фактор стал основным в ряду других, вызвавших глобальное похолодание, погубившее мамонтов, некоторые виды лошадей и верблюдов.