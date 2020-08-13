Пора разрешить себе отдохнуть

Вы видели, как младенцы, отчаянно желающие спать, не менее отчаянно борются со сном? Это очень смешно, но и над нами можно посмеяться. Мы ведем себя также, игнорируя сигналы своего тела и мозга, и при этом совсем не такие трогательные.

Мы созданы для цикличной активности, наш мозг переключается от задачи к задаче естественным образом, и попытки превратить себя в бронепоезд не приводят обычно ни к чему хорошему.

Перерывов на кофе, чай с булочкой или перекуров в течение вашего дня становится все больше, хотя поводов для голода вроде бы и нет (а что курить вредно, вы и так знаете). Вероятно, вы привыкли считать чаепитие или перекур единственным «законным» способом отдохнуть, и одно без другого (то есть, например, отдых без еды) уже себе не представляете.

(а что курить вредно, вы и так знаете). Вероятно, вы привыкли считать чаепитие или перекур единственным «законным» способом отдохнуть, и одно без другого (то есть, например, отдых без еды) уже себе не представляете. Вы очень усердно сидели за компьютером целый час или больше, и ужасно устали, но дела ваши не продвинулись ни на одну строчку, ни на один е-мейл. Кажется, вы бы провели этот час с куда большей пользой, если бы честно повалялись на диване с журналом.

Кажется, вы бы провели этот час с куда большей пользой, если бы честно повалялись на диване с журналом. Простейшее решение (скажем, какую кофту надеть с джинсами) начинает казаться вопросом жизни и смерти. Похоже, резервы мозга истощены.

(скажем, какую кофту надеть с джинсами) Похоже, резервы мозга истощены. У вас остался один нерв, и все по нему топчутся.

Как приучиться отдыхать?

Судя по имеющимся исследованиям, люди склонны недодавать себе отдых во всех его вариантах, начиная с отпусков, заканчивая короткими передышками. Но так как полноценный отпуск устроить прямо сегодня вы, наверное, объективно не сможете, поговорим об укороченных вариантах.

У вас должны быть: выходные (хотя бы один), свободные вечера и короткие передышки в работе. Поэтому учитесь отдыхать. Совершенно серьезно учитесь отдыхать, также как школьники учатся заранее делать домашнее задание, собирать рюкзаки и вовремя приходить в класс.

«сделайте домашнее задание» — определите, какой реалистичный кусок работы вы выполните перед отдыхом. Если у вас есть список дел, посмотрите на него. И где же в нем отдых? Скорее всего, нигде. Возможно, вы собирались отдохнуть, когда переделаете вообще все, но вы же знаете, что это как раз не реалистично. Запланируйте переключаться между отдыхом и делами в процессе. Вы переключаетесь, не потому что вы слабачка и сдались, а потому что именно так и надо делать.

— определите, какой реалистичный кусок работы вы выполните перед отдыхом. Если у вас есть список дел, посмотрите на него. И где же в нем отдых? Скорее всего, нигде. Возможно, вы собирались отдохнуть, когда переделаете вообще все, но вы же знаете, что это как раз не реалистично. Запланируйте переключаться между отдыхом и делами в процессе. Вы переключаетесь, не потому что вы слабачка и сдались, а потому что именно так и надо делать. «соберите рюкзак» — то есть подготовьте все, что нужно для отдыха в вашем представлении. Кому-то для этого нужно договориться о созвоне с подругами, а кому-то выбрать интересную книгу. Кому-то заказать товары для творчества, кому-то семена для рассады, а кому-то просто раздвинуть вещи на диване. Но почти для всех важнейшая часть подготовки – отключить звук на телефоне и закрыть вкладки рабочей почты и социальных сетей.

— то есть подготовьте все, что нужно для отдыха в вашем представлении. Кому-то для этого нужно договориться о созвоне с подругами, а кому-то выбрать интересную книгу. Кому-то заказать товары для творчества, кому-то семена для рассады, а кому-то просто раздвинуть вещи на диване. Но почти для всех важнейшая часть подготовки – отключить звук на телефоне и закрыть вкладки рабочей почты и социальных сетей. «придите в класс» — усилием воли встаньте из-за компьютера и отправьтесь отдыхать.

Но чем же мне заняться?

Если вы долго отказывали себе в отдыхе, то, возможно, не знаете, чем занять свободное время, да еще и чувствуете себя виноватой при попытках. Слышали, как люди, которые играют в простенькие компьютерные игры или читают любовные романы, говорят, что так у них «мозг отдыхает»? Перфекционисты обычно, услышав это думают: «Да как же можно дать мозгу отдыхать! Тратить свой интеллект на такие глупости!» А ведь это чистая правда.

Мозгу нужно переключаться между видами деятельности, и игры типа «три в ряд» — вполне для этого подходят. В одном исследовании Амстердамского университета, проведенном в 2006 году, студентам нужно было выбирать, какая из четырех машин по своим характеристикам лучше других. Они изучили свойства машин, и потом в одной группе участники могли спокойно обдумывать свое решение четыре минуты, а участников другой группы отвлекали расшифровкой простых анаграмм. Вторая группа справилась лучше! Все дело в том, что загадочным образом простые, рутинные способы отвлекаться (почистить зубы, рассортировать носки, решить сканворд) дают подсознанию возможность заняться решением задач. А попытки упорно концентрироваться, наоборот, часто мешают обрабатывать новую информацию. Так что наметьте время (скажем, минут пять после каждых получаса работы) и «потупите» с чистой совестью – ученые разрешили.

Если вы семейный или компанейский человек, распределите задачу отдыха между членами вашей группы. То есть пусть каждый день кто-то другой решает, как вы будете развлекаться. Например, в один день кто-то может выбрать кино, в другой – настольную игру, в третий – кто-то предложит налепить всем вместе пельменей (хотя бы и по скайпу). Уже то, что обязанность решать не всегда будет на ваших плечах, очень расслабляет.

Постарайтесь вспомнить, что вы особенно любили делать в детстве, и прикиньте, как можно воспроизвести эти ощущения взрослым человеком. Некоторые занятия придется изменить. Скажем, если вы любили возиться в песочнице, вы можете заняться керамикой. Если вы плохо помните детство, спросите родных или загляните в семейный альбом.

Ищите способы воссоединиться с природой. Если о прогулке в парке речь не идет, то поиграть с кошкой или посмотреть с балкона на далекие деревья – тоже полезно.

И помните, что ваша ценность заключается не только в том, чтобы постоянно находиться на пике возможностей и выдавать тонны угля. Вы заслуживаете любви и уважения, и когда вы отдыхаете.

PS Кстати. Попробуйте спать днем. Это радикальный совет, и в другой раз я бы его не дала, но сейчас, когда многих людей переводят на удаленную работу, вы можете попробовать. Особенно, если вас всегда клонит ко сну, скажем, после обеда, и вы клюете носом, с трудом разбирая буквы на бумаге. Если вы еще и сидите с детьми, совместный дневной сон поможет вам сохранить больше сил для вечера.

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