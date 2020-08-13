Сможет ли человечество в принципе встретиться с жителями других планет

По мнению исследователей, вероятность того, что человечество всё-таки сможет вступить в контакт с инопланетной разумной цивилизацией, равна нулю или близка к нему. Они не отрицают вероятности того, что разумная жизнь на просторах Млечного Пути существует, однако считают эти цивилизации уже исчезнувшими, и обнаружить в будущем люди смогут лишь их останки.

По новой версии известного уравнения Дрейка, с помощью которого вычисляют количество внеземных цивилизаций в нашей Галактике, получается, что вероятности того, что разумные инопланетяне существуют и с ними возможен контакт, практически нет. Об этом учёные опубликовали статью на страницах научного издания Astrobiology.



Уравнение Дрейка.

Формула была разработана американским астрономом Френсисом Дрейком в 60-е гг. XX столетия. С её помощью определяют количество потенциально существующих инопланетных цивилизаций, исходя из имеющихся параметров: скорости, с которой формируются новые звёзды, их количества в Галактике на данный период, планет вместе с «двойниками» нашей планеты, и ещё некоторых данных, относящихся к самим инопланетянам.