Сможет ли человечество в принципе встретиться с жителями других планет

По мнению исследователей, вероятность того, что человечество всё-таки сможет вступить в контакт с инопланетной разумной цивилизацией, равна нулю или близка к нему. Они не отрицают вероятности того, что разумная жизнь на просторах Млечного Пути существует, однако считают эти цивилизации уже исчезнувшими, и обнаружить в будущем люди смогут лишь их останки.
По новой версии известного уравнения Дрейка, с помощью которого вычисляют количество внеземных цивилизаций в нашей Галактике, получается, что вероятности того, что разумные инопланетяне существуют и с ними возможен контакт, практически нет. Об этом учёные опубликовали статью на страницах научного издания Astrobiology.
Уравнение Дрейка.
Формула была разработана американским астрономом Френсисом Дрейком в 60-е гг. XX столетия. С её помощью определяют количество потенциально существующих инопланетных цивилизаций, исходя из имеющихся параметров: скорости, с которой формируются новые звёзды, их количества в Галактике на данный период, планет вместе с «двойниками» нашей планеты, и ещё некоторых данных, относящихся к самим инопланетянам.
По мнению американского учёного Адама Франка (Рочестерский университет), по поводу того, существуют или нет другие разумные цивилизации, можно сказать, что ответ скрыт тремя большими неопределённостями из уравнения Дрейка. Так, у исследователей есть данные по количеству существующих в Галактике звёзд, но нет по планетам, по тому, на каких из них возможно поддержание жизни. Неизвестна частота возникновения жизни на планетах, разумна ли она и сколько ей отведено времени на существование до полного вымирания.
Франк со своим коллегой Вудраффом Салливаном взялись внести уточнения в изначальное уравнение, дополнив его данными по количеству экзопланет, «двойников» нашей планеты и обитаемости на них. Эти данные собраны телескопом «Кеплер» за пять лет, проведенных им на орбите. Таким образом удалось решить первую неопределённость.
Со второй и третьей неопределённостью (вероятностью существования разумной жизни и её эволюции, а также времени, которое цивилизация существует) решено было справиться путём научного «пессимизма». То есть, действовать методом от противоположного.
По мнению Салливана и Франка, можно обратиться не к вычислению этих вероятностей, а к обратным параметрам – шансам, что человечество одиноко, как развитая цивилизация, во всей Галактике или даже Вселенной. А также того, каковы шансы, что эволюция от бактерии до человека разумного возможна только на одной планете – Земле.
По уточнённой формуле Дрейка, исследователи вычислили, насколько вероятен факт одиночества земной цивилизации во Вселенной. Оказалось, шансов для этого практически не существует. Так было бы, если бы разумная жизнь на той или иной планете возникала бы с вероятностью один шанс на десять миллиардов триллионов.
Полученные учёными результаты исследований позволили им предположить, что на просторах Млечного Пути и Вселенной, разумная жизнь зарождалась и развивалась и до земной цивилизации.
Если же опираться на полную версию уравнения Дрейка, тогда результаты не выглядят такими оптимистичными. Тогда результаты расчётов говорят о былых цивилизациях в нашей и в соседних галактиках, на протяжении 13 млрд лет существования Вселенной, как о давно исчезнувших. Если, конечно, срок их существования можно сравнивать с периодом существования земной цивилизации. В таком случае человечество может надеяться только на то, что будут обнаружены останки былых инопланетных цивилизаций.
В заключение научной публикации, Франк подчеркнул, что, благодаря проведенным исследованиям, теперь на вопрос, возможно ли в принципе возникновение жизни ещё где-либо, кроме нашей планеты, можно дать ответ эмпирический. С большой долей вероятности, человечество и земная цивилизация – это не единственный раз и не единственное место возникновения и развития разумной жизни во Вселенной.