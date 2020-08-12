Армия космических демонов начнет вторжение в сентябре

В нашем недавнем материале Осенью мир будет совершенно другим мы уже знакомили читателей с очень необычными видениями американского пастора Дана Коверстоуна, в котором он говорит о довольно пугающем сценарии ближайшего будущего и особое внимание обращая на ноябрь 2020 года. Частично его видение начало сбываться.

Так, пастор Коверстоун говорил, что в преддверии гиперинфляции монетные дворы США перестанут выпускать железные деньги. И именно это сейчас, похоже, и происходит: с мелочью в Америке начались очень большие проблемы, что официально объясняют последствиями карантина, но, как говорят находящие в теме инсайдеры – производство монет просто свернули и железные деньги начали изымать из оборота.

В свете этой информации к словам пастора, очевидно, стоит прислушиваться – тем более, что сейчас, в своем ролике от 26 июля пастор предсказывает совершенно страшные и невообразимые вещи:

Согласно видению пастора Коверстоуна в сентябре мир ожидает какое-то нашествие демонов, которые будут вселяться в людей и провоцировать их творить совершено дикие поступки: одни люди будут одержимы желанием все громить, другие станут травиться и прыгать с крыш, после чего Америку захлестнет волна самоубийств, а многие священнослужители рехнутся на почве секса. Пастору были показаны парализованные города, которые погрузились в тотальный хаос.

Как и все здравомыслящие люди к любым видениям мы относимся критически и исходим из того, что пастору могло что-то и примерещиться. Более того.

Так, из предсказаний о временах Конца Света, которые, как говорят многие эсхатологи, уже наступили, в мире должно появиться множество лжепророков, которые будут правильно предсказывать в малом, но вводить людей в заблуждение в большом, поэтому, чтобы или подтвердить, или опровергнуть слова пастора нужен какой-то другой источник. И такой источник есть.

Около пяти лет назад многие верующие в США с определенным страхом обсуждали информацию, переданную людям пережившим клиническую смерть десятилетним ребенком – мальчиком по имени Джереми. Он утонул, умер, тем не менее, врачи подключили его к аппарату ИВЛ без особых надежд и готовили родителей к тому, что ребенок, даже если придет в себя, то будет овощем.

Однако, через пять дней Джереми задышал самостоятельно, открыл глаза и выдал папе с мамой удивительные вещи.

Кроме обычной истории про ангелов и загробную жизнь Джереми рассказал, что скоро будет Третья мировая война, которую организуют какие-то космические пришельцы. Но, это будут не пришельцы в понимании режиссеров космических блокбастеров, а скорее какие-то инфернальные сущности, которым больше подходит определение демоны. Они станут вселяться в людей, подчинять их своей волей, что погрузит мир в хаос и в конечном итоге вызовет Третью мировую войну.

Приблизительно тогда же, по словам Джереми, начнут ставить и печати, которые примут 2.5 миллиарда человек. Значит ли это, что остальные 4.5 миллиарда печати не примут, или что эти 4.5 миллиарда перебьют Джереми не уточнил, но сказал, что демоны будут людей пожирать. Будет ли это пожирание на физическом плане, или они будут жрать души так же неизвестно.

Уточнить тоже уже ничего нельзя, поскольку через три года после инцидента с клинической смертью Джереми умер из-за врожденного заболевания сердца. Однако, незадолго до этого он сообщил матери приблизительную дату начала Третьей мировой: она должна будет начаться, когда старший брат Джереми станет офицером армии США. На тот момент брату Джереми было 16 лет и сейчас он, как и предсказал Джереми, американский военнослужащий.

По прошествии лет об этом пророчестве все как-то подзабыли, но теперь вот появился пастор Дана и вангует, что демоны начнут вселяться в людей уже в сентябре, так что следим за развитием событий.

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