Калеб Шарф (Caleb Scharf) «Бойтесь своих желаний. Почему нам лучше не искать братьев по разуму»

По мотивам статьи американского астрофизика

Научное любопытство и логика требуют от нас ответа на вопрос — одиноки ли мы во Вселенной? Что может произойти после получения ответа на один из старейших научных и философских вопросов — есть ли у нас соседи в космической бездне?

Существуют три способа поиска внеземного разума. Первый способ — освоение Солнечной системы. Луна и Марс остаются первоочередной целью. Эти планеты обладают некоторыми общими с Землёй характеристиками и важно, что они достижимы для нас уже сегодня. Дальше Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна), покрытые льдом, и по всем признакам скрывающие целые океаны воды, где могут жить микробы.

Второй способ — поиск и в перспективе освоение экзопланет. Вероятно, их десятки миллиардов размером примерно с Землю и с разным геофизическим возрастом. Часть из них, возможно, во многом аналоги Земли. Специалисты пытаются уже сейчас анализировать химический состав атмосферы и в самых общих чертах ищут признаки биосферной активности ближайших из них.

Мы мечтаем добраться до других планет и вдруг однажды, то ли на орбите Земли, на Луне или в поясе астероидов за Марсом, а возможно на ближайшей экзопланете мы найдём артефакт (Артефакт — явление, процесс, предмет, свойство предмета или процесса, появление которого в наблюдаемых условиях по естественным причинам невозможно или маловероятно) явно искусственного происхождения. О нём неизвестно совершенно ничего, кроме одного — это искусственный объект, созданный неведомыми разумными существами. С предельной ясностью находка говорит сама за себя: «Мы здесь, мы где-то рядом». Беззаботному расширению нашей территории кем-то положен предел. Мы остановились у границы чужих владений.

Кто-то обрадуется, кто-то равнодушно прочитает новость в интернете. Однако, скорее всего, сам факт находки запустит цепь событий, которые могут привести к разрушительным результатам для всего человечества. Человечек умён, сообразителен и легко достроит вокруг находки всю недостающую информацию скрытых и явных угроз. Специалисты будут лихорадочно выдвигать десятки вариантов развития событий, интернет переполнится слухами, сплетнями, догадками и тревожными предположениями.

Понимая, что главное безопасность, человечество бросит все умы и ресурсы на разработку сверхдорогих проектов фантастического оружия будущего — средств защиты и нападения, обнаружения, анализа, предупреждения и охраны. Вооружённые силы потребуют огромных вложений. Экономика всей планеты перейдёт в режим военного времени. Такое поведение при возможной опасности своему потомству предполагает человеческая природа.

Однако это состояние не может продолжаться долго, в поисках ответа на невысказанную угрозу градус перенапряжения общества, вполне вероятно, достигнет предельно допустимого уровня и человечество встанет на путь самоуничтожения. Социальное обеспечение рухнет первым. Далее все «забудут» о сборе урожая, производстве и ремонте техники, поддержании в рабочем состоянии инфраструктуры — начнётся голод и погибнут миллиарды. А всё из-за полуосознанной идеи, нашёптанного намёка, заразившего мир своей неопределённостью. Но надо понимать, что проблема может встать в полный рост гораздо раньше, чем мы будем готовы к её решению — человечество прилагает целенаправленные усилия для поиска внеземного разума.

Третий способ — поиск внеземного разума по системе SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Это последовательное просматривание и прослушивание оптического и радиоизлучения космоса на предмет обнаружения структурированных искусственных сигналов. Это наиболее рискованная и перспективная работа. Положительный результат поисков подтвердит, что жизнь существует где-то ещё и технологический интеллект, отличающийся от нашего, можно обнаружить.

Существует опасность того, что новая инопланетная информация, подобно компьютерному вирусу, заразит наше коллективное сознание, прежде чем мы поймём, что происходит. Единожды прозвучавшая, она поставит под сомнение сложившуюся систему безопасности, нарушит спокойствие и лишит уверенности в завтрашнем дне, изменит наши ценности, нормы поведения и мышления.

В 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинз для описания единицы культурной информации предложил термин «мем» (англ, тете). Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео или ритуалов. Мы — социальный вид, полностью зависим от информации и особенно уязвимы для мема, тиражируемого и общепризнаваемого культурного компонента (Вспомним сокрушительные последствия мема «На Западе рай, переселяйтесь» для СССР, а позднее Украины).

Например, мы идентифицируем сигнал как искусственный и, расшифровав его, получим единый короткий сгусток-смысл, мем: «Вы умрёте» или «Никогда» и тому подобное. Не имеет значение — это ошибка перевода или трактовки. Как и в случае с артефактом человечество может запаниковать и, как следствие, начнётся непримиримая борьба мнений, противоречивые решения, разлад в отношениях между высокозначимыми элитными группами, перенапряжение усилий с дальнейшим упадком и увяданием всей цивилизации. Эффективность такого ментального удара сравнима с физическим оружием массового поражения.

Даже однозначно понимаемое, развёрнутое сообщение может иметь такие же пагубные последствия, как и послание с неопределённой трактовкой. Научные результаты или технологические образцы, отправленные нам в рамках обмена, могут оказать дестабилизирующее действие на экономику Земли.

В философском утверждении может быть обнаружен религиозный смысл и тогда оно способно вызвать межконфессиональные конфликты и беспорядки. Начнутся погромы и теракты. Даже невинное сообщение «Есть тут кто-нибудь?» может стать проблемой, ведь спор о том, нужно ли отвечать, может спровоцировать серьёзное противостояние в обществе, вплоть до гражданской войны. Обнаружив признаки биосферы на какой-либо из экзопланет и подчиняясь романтическому порыву, мы можем легкомысленно пойти на контакт, послав осмысленный сигнал. Но межзвёздная переписка мемами не сулит ничего хорошего.

Однако нам необходимо знать, одиноко ли человечество? Это необходимо для понимания собственной природы и нашего места во Вселенной. Тогда, вероятно, пытаясь защититься от разрушительных знаний иных цивилизаций, надо будет построить защитную стену — всепланетную систему информационной безопасности. Необходима Комиссия по контактам (Комиссия по контактам («Комкон»). Или всепланетный комитет безопасности, как КГБ СССР, задача которого состояла в защите стабильности и развития нашего государства от внешних и внутренних угроз.

Помните, у Стругацких этой теме был посвящен ряд романов — «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер». Как трактовать чуждую информацию, как защититься от непонятных и пугающих результатов возможного влияния? Естественно исходить из худшего сценария, выстраивая защиту против инопланетного прогрессорства/регрессорства. Эта же тема рассматривается в романах Сергея Лукьяненко «Звёзды — холодные игрушки» и «Звёздная тень». Технически сверхразвитый аналог человеческой цивилизации, прикрываясь идеей всеобщей дружбы, силой навязывает свой путь развития другим цивилизациям) которая взяла бы на себя работу по обнаружению внепланетной жизни, анализу, оценке и фильтрации чужой информации, для дезинфицирования и дозирования её при доведении до общественности. Такой фильтр помог бы просеивать и контролировать поток мемов, подобно интернет-брандмауэру и антивирусным программам, защищающим операционную систему компьютера (разум) от вирусов, посредством тщательной проверки происхождения и цели передаваемых пакетов данных. Система защиты могла бы включать в себя запрет на частные оптические и радиотелескопы с достаточной для случайного обнаружения внеземных следов чувствительностью.

Такая защитная система также могла бы скрывать от внешнего наблюдателя истинное положение дел на Земле, или полностью маскировать присутствие жизни на ней. Далее, следуя зловещим планам, она могла бы сама активно заражать другие миры деструктивными мемами для уменьшения потенциальных угроз нашей цивилизации.

Лучшая защита для компьютера — это физическая изоляция от Интернета. Своеобразная глобальная клетка Фарадея, окружившая чувствительными элементами системы информационной безопасности всю планету, могла бы скрыть земную цивилизацию от всей Вселенной.

Ещё более радикальным вариантом стала бы сфера Дайсона, охватывающая всю пригодную для жизни зону в Солнечной системе, с Солнцем в центре, так называемую «зону Златовласки». Можно было бы физически отгородить наше жизненное пространство от враждебного космоса. С другой стороны, попытка уйти в себя, самоизоляция от внешнего мира приведёт к застою и деградации.

Всё вышеизложенное носит пока только умозрительный характер. Человечество не сможет развиваться без освоения внешних ресурсов, не расширяя своих территорий в пространстве, не познавая иные культуры и философские течения. Мы не должны отказываться от идеи поиска в космосе наиболее удобных мест для жизни и вряд ли когда-нибудь захотим оградить себя от чудес Вселенной. Как говорится, надо быть осторожнее в своих желаниях.

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Клетка Фарадея — устройство, изобретённое английским физиком, химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитах полей.

Сфера Дайсона — гипотетический астроинженерный проект, предложенный Фрименом Дайсоном, представляющий собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) со звездой в центре. Предполагается, что технологически развитая цивилизация может применять подобное сооружение для максимально возможного использования энергии центральной звезды и решения проблемы жизненного пространства (здесь не рассматриваем очевидную неустойчивость подобной конструкции)

Зона Златовласки — это регион вокруг звезды (любой), где средняя температура на планете позволяет существовать жидкой воде. Где вода, там может быть иная жизнь. Венера и Марс, как и Земля, находятся в потенциально обитаемой зоне Солнечной системы. Зона Златовласки Солнечной Системы перемещается на периферию от Солнца, так как оно постепенно разгорается всё ярче. …В сказке Златовласка пытается воспользоваться несколькими наборами из трёх однородных предметов. В каждом из наборов один из предметов оказывается чересчур большим (твёрдым, горячим), другой — чересчур маленьким (мягким, холодным), а третий, промежуточный между ними, предмет оказывается «в самый раз».

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