Похоже, гибель Антарктиды неминуема

Готовьте сани летом, а ласты — прямо сейчас. Климат в Антарктиде даёт подумать учёным изрядно круто, ибо несколько дней назад стало известно по двум исследованиям, что делишки обстоят так себе.
Сводки исследований
Первое: обнаружили активную утечку метана. Таких было две: в 2011 и 2016 году. Четверть морского метана на Земле находится подо льдом и он же — приводит к потеплению на планете.
Часть метана теперь поглощают местные обитатели-микроорганизмы, а потребовалось им на зарождение 5 лет. Что не есть хорошо, так как микробы непонятного происхождения.
А ещё жгучее заявление в 2018 году сделали НАСА: с такой жаришкой, выброс метана в атмосферу неизбежен.
Второе: а ледяной покров-то не стоит на месте, а плавно, в своём темпе, оттаивает по всем фронтам.
В восточной Антарктиде таяние льда было 400 000 лет назад, что дало поднятие моря на 3-4 метра.
В 2017 году доказали доказательно — ледники испытывают цикл продвижения и отступления и сегодня.
Ну а в 2019: виднеется уже потеря льда, что заставляет учёных пригубить капли для успокоения. Поскольку уже некоторые из восточных частей континента в беде.
Грустные факты
Из-за быстрого потепления в Антарктиде имеем спецэффекты в виде покрасневшего снега, сокращения популяции пингвинчиков и отступления льда.
А грусть-тоска, что заметить эти нерадостные события можно спустя время. Которого у нас и так нет.
Источник — geologika-web.ru .