Похоже, гибель Антарктиды неминуема

Готовьте сани летом, а ласты — прямо сейчас. Климат в Антарктиде даёт подумать учёным изрядно круто, ибо несколько дней назад стало известно по двум исследованиям, что делишки обстоят так себе.

Сводки исследований

Первое: обнаружили активную утечку метана. Таких было две: в 2011 и 2016 году. Четверть морского метана на Земле находится подо льдом и он же — приводит к потеплению на планете.

Часть метана теперь поглощают местные обитатели-микроорганизмы, а потребовалось им на зарождение 5 лет. Что не есть хорошо, так как микробы непонятного происхождения.