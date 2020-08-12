Археологи нашли на Дону погребение скифской амазонки в парадном головном уборе

Погребение амазонки в уборе из драгоценных металлов, датируемое второй половиной IV века до н. э., обнаружили сотрудники Донской экспедиции ИА РАН во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. Это первый найденный на Среднем Дону полностью сохранившийся парадный головной убор богатой скифянки: раньше археологи находили в этом регионе лишь отдельные детали от подобных уборов. О предварительных результатах изучения находок сообщил 6 декабря на заседании Ученого совета Института археологии РАН руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.

— говорит Валерий Гуляев.

Вид на центральную бровку кургана с юго-востока.

Курганный могильник Девица V, получивший название по находящемуся рядом селу, известен археологам с 2000-х годов. Он состоит из 19 насыпей, часть из которых практически не видна, так как этот район — зона сельскохозяйственных земель, которая активно распахивается. С 2010 года памятник исследуют специалисты Донской экспедиции Института археологии РАН.

К моменту раскопок курган № 9 могильника Девица V представлял собой небольшой холм высотой около 1 метра и 40 метров в диаметре. Под центром насыпи археологи обнаружили остатки гробницы, в которую вел узкий вход-дромос с восточной стороны. В древности гробница была накрыта дубовыми плахами, которые были уложены крест-накрест и опирались на 11 мощных дубовых столбов. Могильная яма была окружена валом глины, взятой из грунта во время сооружения могилы.

В кургане были погребены четыре женщины разного возраста: две молодые женщины 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет и женщина 45-50 лет. Погребение было совершено одномоментно, так как один из столбов, поддерживающих перекрытие гробницы, находился в дромосе и полностью перекрывал проход, и обойти его при последующих захоронениях было бы невозможно.

Погребение было ограблено еще в древности: во время раскопок открылся грабительский ход, прорытый сбоку с северной части до центра кургана. Но ограбленной оказалась лишь северная и восточная часть гробницы, где находились останки подростка и одной из молодых женщин.

«Во времена, когда в этих местах обитали скифы, здесь были прекрасные дубравы. Дуб — это отличный строительный материал, и благодаря ему мы можем вычислить, когда произошло ограбление. Грабители ворвались с севера в могилу, когда уже рухнуло перекрытие, и склеп был засыпан, то есть лет через 100, а то и 200 после того, как был насыпан курган: за меньший срок дубовое перекрытие не разрушилось бы. Они разметали часть костей, но, к счастью, нашли лишь часть захоронения»,

— отметил Валерий Гуляев.

Общий вид погребения

Кроме разбросанных останков, в северной половине ямы были обнаружены более 30 железных наконечников стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упряжи, железные крюки для подвешивания узды, железные ножи, обломки лепных сосудов, многочисленные кости животных. В заполнении грабительского хода был найден обломанный чернолаковый лекиф с краснофигурной пальметкой, датируемый второй — третьей четвертью IV века до н. э.

У южной и западной стены находились два нетронутых скелета, уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстилками. Один из них принадлежал молодой женщине, погребенной в «позе всадника»: как показали исследования антропологов, чтобы уложить ее таким образом, были подрезаны сухожилия на ногах. Под левым плечом «всадницы» находилось бронзовое зеркало, слева лежали два копья, на левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар, который был изготовлен во второй четверти IV века до н.э.

Второй погребенной была женщина лет 45-50: для скифского времени это был почтенный возраст, так как средняя продолжительность жизни женщины составляла 30-35 лет. Она была похоронена в парадном женском головном уборе — калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор.

Как показали исследования, украшения были сделаны из сплава, в котором примерно 65-70% составляет золото, а оставшаяся часть — это примеси меди, серебра и совсем небольшой процент железа. Это довольно высокий процент содержания золота для скифских украшений, который часто изготавливались в мастерских Пантикапея из электрума — сплава золота и серебра, причем процент содержания золота мог быть около 30%. Чтобы определить, использовалось ли для украшений самородное золото, содержащее примеси, или исходным сырьем был подготовленный сплав, потребуются дальнейшие исследования.

«Найденный калаф — это уникальная находка. Это первый целый головной убор на памятниках скифского времени, найденный на Среднем Дону, и он найден in situ, на месте, на черепе. Конечно, раньше находили подобные уборы в известных богатых курганах Скифии, но лишь единицы были обнаружены археологами: чаще их находили сначала крестьяне, потом их изымали полицейские, помещики, и находки, пока доходили до специалистов, проходили через множество рук, и поэтому неизвестно, насколько они сохранились. Здесь же мы можем быть уверены в том, что находка сохранилась полностью»,

— отметил Валерий Гуляев.

Справа: детали калафа in situ. Курган №9 могильнка Девица V. Слева: графическая реконструкция калафа из кургана № 8 Песочинского могильника. Бабенко Л.И. Песочинский курганный могильник скифского времени. (Харьков: Издательский дом «Райдер», 2005. С. 248, Рис. 15:3).

Рядом с головой старшей женщины был уложен железный нож, завернутый в ткань, и железный наконечник стрелы довольно редкого типа: черешковый с раздвоенным концом. Эти находки, а также многочисленные детали вооружения и конской сбруи позволяют говорить о том, что в кургане были погребены «амазонки» — женщины-воины, институт которых существовал в скифскую эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племен Восточной Европы. Такие всадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.

«Амазонки — это общескифское явление, и только на Среднем Дону за последнее десятилетие наша экспедиция обнаружила около 11 погребений молодых вооруженных женщин. Для них насыпали отдельные курганы и проводили все погребальные обряды, которые обычно совершали для мужчин. Но мы впервые сталкиваемся с погребением сразу четырех амазонок, причем такого разного возраста»,

— сказал Валерий Гуляев.

Сосуды из погребения. 1 – чернолаковый одноручный канфар; 2 – чернолаковый арибаллический лекиф с краснофигурной пальметкой; 3 – лепная курильница.

Бронзовое зеркало и железные наконечники копий из погребения.

Погребение было совершено осенью, на излете теплого времени года. Вычислить это помогли исследования, проведенные палеозоологами ИА РАН: в могильной яме были найдены кости шести-восьмимесячного ягненка, которые когда-то находились в бронзовом котле, врытом в грунт в центре могилы. Грабители унесли котел, который представлял немалую ценность, а кости, позеленевшие от долгого нахождения в бронзовой посуде, выкинули. Так как овцы приносят ягнят обычно в марте-апреле, был сделан вывод: захоронение, ради которого был насыпан курган, было сделано не позднее ноября.

Находки в погребении ставят перед учеными вопросы, на которые пока нет ответов.

«Мы столкнулись с загадкой: у нас две женщины в расцвете сил, один подросток и одна женщина, довольно пожилая для скифского времени. Непонятно, как они могли все в один миг погибнуть? У них нет никаких следов травм на костях. У двух женщин, кости которых были разбросаны, есть признаки туберкулеза, бруцеллеза, но от этих болезней одновременно не умирают. Поэтому мы пока не можем понять, какой была причина смерти, и почему сразу четыре женщины разного возраста были похоронены одновременно?»

— задается вопросом Гуляев.

Пластина головного убора (метопида). Курган №9 могильника Девица V.

Источник — mailchi.mp .