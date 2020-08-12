Высокие технологии: в преддверии прорыва

Последние три-пять лет сложно назвать знаковыми в смысле технологического развития человечества. Во всяком случае, ничего сопоставимого с созданием Всемирной паутины или появления доступных для всех принципиально новых устройств коммуникации вроде смартфонов за этот промежуток времени не произошло. Тем не менее, многие эксперты в профильных областях науки и техники считают, что все появившиеся за это время инновации являются лишь ступеньками, ведущими нас к новому большому прорыву.

Давайте вкратце вспомним, чем минувшая «пятилетка» все-таки может похвастаться в смысле новинок в области высоких технологий. Начну с самого масштабного и перспективного, а уж потом перейду к вещам более приземленным. При этом особое внимание я постараюсь обратить на те аспекты прогресса, которые уже нашли свое применение в военной сфере или наверняка найдут его в будущем.

Глобальным достижением многие эксперты считают воплощение в реальность концепции квантовой электроники. О полноценном компьютере, работающем на этом принципе, говорить пока рановато, однако первые квантовые чипы в 16 и 17 кубитов, чье действие построено именно на такой технологии, были представлены компаниями Intel и IBM еще в 2017 году. В 2010 году построение квантового суперкомпьютера считалось делом лишь гипотетически возможным, сегодня имеются уже конкретные шаги в этом направлении.