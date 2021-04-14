Ученые установили связь между древними войнами и природными катаклизмами

Профессор Института Санта-Фе Раджив Сетхи и профессор Таксеунг Джун из Университета Кен Хи в Южной Корее провели необычное исследование и изучили взаимосвязь между войнами прошлого и различными погодными катаклизмами.
Они проанализировали данные подробных отчетов о конфликтах и экстремальных погодных явлениях, содержащихся в Самгук Саги или Истории Трех королевств — старейшем сохранившемся документе, описывающем корейскую историю и включающем в себя данные о политических образованиях, развитии общества, а также о конфликтах и экстремальных погодных явлениях.
Исследование, которое было недавно опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что три государства, правившие Корейским полуостровом с 18 года до нашей эры по 660 год нашей эры, значительно чаще были вовлечены в вооруженные конфликты с соседями в то время, когда испытывали погодные потрясения, такие как засуха или чрезмерное количество осадков.
В ходе изучения исторических данных ученые пришли к выводу, что борьба с погодными явлениями лишала людей продовольственной безопасности и делала их легкими и уязвимыми перед врагом, чем последние обычно и пользовались.
Новая работа исследователей проливает свет на взаимосвязь между изменением климата и войной. По мнению ученых, эти данные могут помочь выявить и защитить современные народы, которые особенно уязвимы к конфликтам, связанным с климатом, пишет Phys.org.
Екатерина Гура