Ученые установили связь между древними войнами и природными катаклизмами

Профессор Института Санта-Фе Раджив Сетхи и профессор Таксеунг Джун из Университета Кен Хи в Южной Корее провели необычное исследование и изучили взаимосвязь между войнами прошлого и различными погодными катаклизмами.

Они проанализировали данные подробных отчетов о конфликтах и экстремальных погодных явлениях, содержащихся в Самгук Саги или Истории Трех королевств — старейшем сохранившемся документе, описывающем корейскую историю и включающем в себя данные о политических образованиях, развитии общества, а также о конфликтах и экстремальных погодных явлениях.

Исследование, которое было недавно опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что три государства, правившие Корейским полуостровом с 18 года до нашей эры по 660 год нашей эры, значительно чаще были вовлечены в вооруженные конфликты с соседями в то время, когда испытывали погодные потрясения, такие как засуха или чрезмерное количество осадков.