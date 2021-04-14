Александра Лоренц: Черное море – могила наших предков

Обычно ученые, объясняя наличие огромной массы сероводорода в Черном море (ЧМ) объясняют это уникальностью этого водоема. Приводятся следующие аргументы:

Рис 1. Разрез Черного моря.

Взглянув на эту карту, мы быстро убеждаемся в том, что по своим характеристикам ЧМ не уникально.



Рис. 2 Рельефы морей.

Средиземное море (СМ) также имеет закрытый характер и соединяется с океаном сравнительно узким Гибралтаром. При этом максимальная глубина СМ 5121 м, что значительно превышает глубину ЧМ (2210 м). Средние глубины обоих морей имеют примерно одинаковое значение – 1240 и 1541 м. При этом на карте видно – перепады глубин в СМ едва ли не больше, чем в ЧМ.

Относительно солености — так соленость СМ значительно выше солености ЧМ (36-39,5 ‰ против 15-18 ‰), что несомненно будет еще в большей степени препятствовать проникновению кислорода на глубину. При этом внос органики реками Средиземноморского бассейна, несомненно, больше, даже не из-за того, что в него впадает больше рек, а потому, что на берегах этого бассейна находятся промышленно развитые страны ЕС. Они густо населены, ведут интенсивные сельскохозяйственные работы, а крупные города сбрасывают колоссальное количество отходов. При этом в странах ЕС не было такого падения всех экономических показателей, как в странах бывшего СССР и Восточной Европы.

Несмотря на все это в СМ запасы сероводорода не образуются.

Но возьмем Каспийско море (КМ). Оно вообще является соленым озером.



Рис.3 Каспийское море.

Глубина КМ вполне приличная – 1025 м. При этом, мы наблюдаем значительный перепад глубин, практически обрыв в районе впадения р.Куры. Да и в средней части бассейна тоже. Относительно органики сомневаться не приходится – в стоки могучей Волги, Куры и Урала добавляются загрязнения от нефтедобычи. Но и в КМ нет глубинных слоев сероводорода! Хотя соленость в южной части моря достигает 28 ‰.

Остался один и последний аргумент уникальности ЧМ – отсутствие перемешивания слоев. Почему в других морях они перемешиваются, а в Черном нет? Стоит заметить, что сама методика определения параметров морской воды, глубинных течений и соленостей весьма сложна. Дело в том, что подобные работы требуют значительных затрат. Эксплуатация океанографических судов баснословно дорога. Куда лучше потратить средства на постройку круизных лайнеров, этаких плавучих парадизов, чтобы потом их топить и жечь в расчете на получение страховки.



Рис. 4 Океанографические суда.

К тому же, и объем таких исследований чрезвычайно велик. Мы с большим трудом поимели некоторое представление лишь о поверхности океанов и морей, а если еще и взять их толщу….это колоссальный объем информации. Зачастую даже подводные лодки гибнут из-за отсутствия подобных знаний. Они проваливаются в глубинные слои с меньшей плотностью, будто проломив лед более плотного слоя. Как эти слои образуются, где они расположены и почему – все это – еще загадки для океанологии.

Поэтому, с уверенностью утверждать, что в ЧМ отсутствует вертикальное перемешивание слоев по такой-то причине – преждевременно. Но оно отсутствует, и это – факт.

Однако, сероводород с успехом образуется и в других морях и бассейнах. Замечено ускоренное образование сероводорода, например, в Норвежских фьордах. Проезжая на машине в Одессу мимо лиманов, мы вынуждены затыкать нос и закрывать стекла автомобиля – нестерпимо воняет сероводородом. Образуется этот газ и в других морях и даже в озерах.

Недалеко от курорта Плайя-дель-Кармен расположена заполненная пресной водой пещера Сенота Ангелита. Затерянная в непроходимых джунглях Мексики, пещера таит в себе множество сюрпризов, один из которых – удивительное подводное озеро! На дне этого озера тоже имеется сероводородный слой.



Рис. 5 Подводное озеро в Мексике.

Отсюда можно сделать вывод, что ЧМ абсолютно не уникальный в этом отношении бассейн и наличие в нем 3,1 млрд т. сероводорода обусловлено иными причинами.

Здесь хочется упомянуть еще одно странное событие. Недавно американский спутник «Ландстат» сделал очередной снимок Мертвого моря (ММ), который потряс ученых. Всего за один орбитальный виток цвет этого водоема изменился на абсолютно черный. Океанологи пришли к выводу, что море мгновенно «перевернулось». Поверхностные слои ушли вниз, а насыщенные сероводородом всплыли.

Такое может произойти при достижении критического градиента плотности и вполне возможно с нашим ЧМ. Насыщенная сероводородом вода имеет черный цвет. Вот вам и объяснение – почему ЧМ называется черным. А ведь раньше оно называлось Русским, греки его звали гостеприимным. Лишь потом оно вдруг почернело. Не случилось ли в древности «переворачивание» слоев?

Стоит заметить, и на это всегда указывают ученые, что дно ЧМ не имеет сплошной гранитной плиты. То есть, ЧМ лежит прямо на базальтах мантии и является остатком древнего океана. Истинная глубина ЧМ при этом достигает 16 км., впадина заполнена осадками.

Несложный расчет показывает, что объем осадочных веществ составляет:

Площадь глубоководной части – 211 000 кв.км. * толщину осадочного слоя 16 км. = 3 млн. 376 тыс. куб. км.

Что превышает объем всего ЧМ более чем в 6 раз.

При этом исследования экспедиции Дж. Меррея в 1910 г., частью экспедицией Метеора, исследования на кабельном пароходе Лорд Кельвин, экспедицией В. Снеллиуса и многих других показали, что слой осадочных веществ на дне мирового океана составляет 23-35 см. То есть, осадки накапливаются крайне долго и медленно.

Как же мог в ЧМ накопиться слой осадков толщиной 16 км?

При этом следует заметить, что еще в начале 20 в сероводород располагался значительно глубже. В 1891 году профессор А.Лебединцев поднял из глубин Черного моря первую пробу воды. Проба показала, что вода ниже 183 метров насыщена сероводородом. В наше время ядовитый и взрывоопасный газ располагается на глубинах от 18 м, и порой даже прорывается на поверхность, как это случилось во время Крымского землетрясения 1927 г. Тогда в пламени на поверхности моря сгорела целая флотилия рыбаков.



Рис. 7 ЧМ.

Значит, процесс образования сероводорода продолжается и идет довольно быстро. И это не обусловлено увеличением сброса в ЧМ органических веществ – он даже уменьшился. Это результат гниения без доступа кислорода громадного количества осадков, оказавшихся в ЧМ неизвестно, как и в недавнем прошлом.

Мы знаем, что прорыв Босфора и Дарданелл произошел в исторический период, это отмечено в летописях. Также известно, что на древних картах ЧМ изображено округлым бассейном, без полуостровов, а Крым — ровным берегом.

Не нужно делать из наших предков идиотов, будто они, рисуя Крым не увидели, что это полуостров, выдающийся на 300 км в море. Просто на старинных картах изображено ЧМ в том виде, как оно было. А это было озеро в глубоководной части современного ЧМ. Я уже писала, что предположительно, в результате громадного цунами, а еще более вероятно – гипер-осадков, супермощных дождей вся биомасса со Среднерусской возвышености, южной части Украины была смыта в Черноморский бассейн. В результате мы имеем отсутствие мощных слоев плодородных почв в Нечерноземье, широкие поймы рек, не соответствующие их геологической истории, скопления чернозема в местах, куда он был намыт, отсутствие деревьев в степной зоне Украины, мощный пласт наносов в степной части Крыма.

На дне ЧМ лежат останки нашей древней цивилизации. Там растительность, почвы, погибшие животные и люди, затопленные города и русла рек. Некогда лесистый, полный живности, плодородный юг Украины превратился в сухую степь. Это произошло не так давно, как хотели бы нам внушить ученые. В исторических документах еще можно найти упоминания об этом благодатном крае. Наши предки пытались защититься от стихии, они построили вдоль крупных рек колоссальные гидротехнические сооружения – Змиевы Валы, которые сейчас пытаются выдать за оборонительные сооружения против малочисленных кочевников, способных собраться разве что только а банду, но не в войско.



Рис. 8 Змиевы валы.

Был также перекопан Крымский перешеек, сделан вал, отделяющий Керченский полуостров. Все для защиты от могучих селей и наводнений.

Остатки нашей цивилизации продолжают «газовать» на дне ЧМ. Именно это и является той уникальностью, которая присуща бывшему Русскому, а ныне Черному морю.

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