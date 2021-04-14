Delete у нашего мозга: как найти кнопку удаления лишней памяти?

Как гласит известная всем с детства поговорка: «Повторение — мать учения». Это, несомненно, правда. Если взять, к примеру, игру на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков или выполнение жонглирующих трюков, то трудно поспорить с утверждением, что многочисленные тренировки позволяют приобрести прочный опыт и необходимые навыки, которые надежно закрепляются в нашем мозге. Ученые эту особенность выявили еще очень давно.

Удивительная закономерность. В последние несколько лет научные разработки позволили обнаружить вторую часть этого утверждения: чтобы чему-то действительно хорошо научиться, нужно, прежде всего, уметь забывать. Как бы это ни удивительно звучало, но при забывании, то есть, разрушении старых нейронных связей, мы разрешаем своему мозгу усваивать свежую информацию и возможности. В научной среде этот процесс именуют синаптическим прунингом.

Лучше всего этот принцип разбирать на примере. Для этого достаточно вообразить, что человеческий мозг это сад, но вместо высаженных в нем фруктовых деревьев здесь разрастаются между собой синоптические нейронные связи. По каналам этих связей передаются специальныенейромедиаторы (дофамин и серотонин). Получается, чтороль садовников, ухаживающих за этим процессом, выполняют глиальные клетки. Именно они отвечают за ускорение передачи сигналов между данными типами нейронов.

Другая часть глиальных клеток занята уборкой территории, то есть уничтожением сорняков-паразитов и очищением территории. Такого рода уборщиками в головном мозге являются микроглиальные клетки.Они отвечают за обрезку лишних синаптических связей. До сих пор не утихают споры ведущих ученых, о том по какой именно схеме микроглиальные клетки выбирают, какие связи необходимо оборвать.

Вероятнее всего связи, которые подлежат обрезке, специально для них помечены белками. Сам процесс обрезки связей в научной среде и называют «синаптический прунинг». То есть получается, что головной мозг в физическом плане высвобождает места для образования новых нейронных связей. Именно это позволяет нам приобретать новые навыки и знания.

Особенная важность сна

У каждого хоть раз в жизни было ощущение, что голова неумолимо переполнена. Особенно это часто бывает при активном усвоении новой информации. Ученые сходятся во мнении, что вероятнее всего так оно и происходит. Когда мы постигаем новую информацию, мозг образует новые нейронные связи, но они непрочные и недолговечные. Через какое-то время мозгу просто необходимо будет их обрезать для создания новых, более эффективных и прямых связей.

Этот процесс происходит, когда человек спит. В это время клетки нашего мозга выполняют функцию сжатия информации, полученную за целый день, вплоть до 60%. Сжимая дневной объем полученных данных, головной мозг уступает это место глиальным клеткам, которые и обрезают лишние, ненужные, по их мнению, синапсы. Наверное, каждому из нас знакомо чувство, когда после хорошего сна мы просыпаемся утром со светлой и ясной головой. Это и есть один из наилучших примеров успешного синаптического прунинга. Этот процесс можно условно сравнить с проведением дефрагментации компьютерного диска.

Как это контролировать?

У многих назревает интересный вопрос — как осуществляется контроль и как эти клетки понимают, что можно удалять, а что необходимо оставить. Это один из самых удивительных фактов — синаптические связи отправляют на удаление те клетки, которыми мы не пользуемся, а нужные, напротив, получают дополнительный уход.

Поэтому очень важно правильно следить за всеми своими размышлениями, возникающими в голове. Если истратить очень много времени на изучение интернет-форумов, посвященных каким-то играм или ерунде, и недостаточно уделить его полезной информации, несложно будет отгадать, какие именно синапсы будут отмечены и удалены.

В случае, если вы в повседневной жизни сильно кофликтовали, не стоит тратить понапрасну время для придумывания извращённой мести сопернику. С таким подходом вы можете стать синоптической мегазвездой, но далеко не самым хорошим сотрудником или человеком. Всегда помните, что побеждают те связи, которые для вас имеет большее значение, на которых вы больше сосредоточены.

Что это может дать?

В буквальном смысле слова вы можете конструировать свой собственный мозг, когда принимаете решение, чему стоит уделять гораздо больше внимания, а что является совсем неважным. Конечно, весь процесс, происходящий в головном мозге, контролировать невозможно. В течение дня с вами могут происходить различные приятные и неприятные ситуации, но тем ни менее, вполне можно контролировать свое поведение и ответную реакцию на все совершающиеся события.

Если сказать точнее, то можно в прямом смысле слова отбирать, на что стоит не обращать внимания, тем самым создавая правильные нейронные связи. Фокусироваться следует не на том, что мешает и раздражает, а на том, что полезно и познавательно. Поэтому в обязательном порядке следует заменить неосуществимые фантазии йогой или медитацией, высвободить свой разум от лишнего мусора и настроиться на позитивные моменты, стремясь к самосовершенствованию, развитию и росту как личности ежедневно.

Научите себя просто не думать о бесполезном, ненужном и плохом.

Это только на первый взгляд, кажется, очень сложным, а если задуматься, то можно просто не уделять этому внимания и уже через несколько недель заметить результат — ваша память улучшится в несколько раз.

Просто проверьте, результат вас приятно удивит. Попробуйте настраивать свой мозг на правильную работу. Если вам это покажется интересным и полезным, не забудьте поделиться этой статьей со своими близкими и друзьями.

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