6 самых психологически сильных знаков Зодиака, которые могут справиться с чем угодно

На самом деле мы все сильные. Мы выжили, несмотря ни на что, а значит — уже сильные. Однако некоторые из нас всё же психологически — более сильные. Например, рождённые под определёнными знаками Зодиака. Что самое интересное, сила приходит к ним именно в нужный момент и в нужном месте. Это может быть знак, событие, неожиданная помощь и прочее.

Так распорядились небеса: им дарована большая психологическая сила, чем остальным.

Нет, эти люди не «умнее или мудрее», просто они справляются с проблемами и испытаниями, не чувствуя себя подавленными или сломленными. Вот шесть знаков Зодиака, рождённые под которыми психологически — очень сильны:

СТРЕЛЕЦ

Из-за того, что представители этого знака в основном живут «в своей голове» (24 часа в сутки, 7 дней в неделю), они знают, что такое ментальная сила как никто другой. Стрельцы мгновенно и блестяще обрабатывают полученную извне информацию, и выработали собственный механизм, как справляться со стрессом или жизненными проблемами.

Если Стрелец попадает в опасную ситуацию вместе с другими людьми, то лучше всех знает, как с этим справиться. Причём он это делает спокойно, без особой помпезности и пафоса. Он просто знает, что в конце концов всё будет хорошо, и это чувство уверенности — передаётся остальным.

ОВЕН

Что делает Овна таким сильным, так это его жизненный опыт и то, что он никогда не убегал и не прятался от проблем. Он многое повидал, многое пережил, поэтому удивить или напугать рождённых под этим знаком Зодиака чем-то — практически невозможно. Вот почему в плане выживания Овен считается одним из самых сильных знаков в психологическом плане.

Он упрям и напорист. Но это только на пользу в критические моменты, ведь ни за что не сдастся и не опустит руки. Уж так устроен его разум. Овен выживет в любых условиях и будет процветать. Другого варианта представитель этого знака Зодиака даже не допускает.

Кстати, рождённые под знаком Овна — сильны и в физическом плане. Но ничто не сравниться с их психологической стойкостью и мощью. Тут им практически нет равных.

ЛЕВ

Лев может сделать всё на свете. Лев может победить всех на свете. Просто спросите его об этом, и услышите в ответ: «Нет проблем, всё сделаю!» И это вовсе не шутка. Если рождённого под этим знаком озадачить любым заданием, будьте уверены — задание уже выполнено.

Представители этого знака совершили за свою жизнь много удивительных вещей, и большинство из этих достижений являются умственными, а не физическими. Да, им нравится быть в центре внимания. Но дело в том, что для того, чтобы быть в центре внимания, необходима невероятная душевная стойкость, и она у них есть! Они никогда не сдаются и всегда побеждают. Одним словом, настоящие львы!

СКОРПИОН

Рождённые под этим знаком — непростые. И быть рядом с ними — также очень непросто. Они долго изучают человека, прежде чем подпустить ближе, и далеко не каждый будет удостоен подобной чести. Иногда даже создаётся впечатление, что они намеренно причиняют боль, что им нравится созерцать чужую боль. И это отчасти правда. В тех случаях, когда вы — враг или неприятель.

Но чтобы наслаждаться болью, требуется недюжинная психологическая сила и выносливость. Игнорировать чужие чувства и быть по-настоящему беспощадным к врагам — это не просто быть злым и грубым по отношению к окружающим. Для этого нужен особый талант, а Скорпион в этом — чертовски преуспел.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака не родились ментально сильными. Им всего пришлось добиваться самим, и прежде всего — психологической силы. Они её буквально вырвали у Природы. Это далось им нелегко и не прошло бесследно, но — сделали это.

Телец полон решимости, а это и есть сила. Его оружие — это ум. Он всегда готов к миру, но зацепите — очень пожалеете.

Рождённые под знаком Тельца не играют в игры разума. Они им попросту не интересны. Они анализируют, принимают решение и приступают к действиям. Их преимущество — это умение пользоваться собственными мозгами. И, — невиданная решительность.

РАК

Рождённых под этим знаком уж точно не назовёшь домоседами, которые всё время лежат на диване, ноют и оплакивают свою ужасную судьбу. Хотя порою выглядят именно так. Но это обманчивая маска. На самом деле они отточили свои «ментальные способности» до совершенства. Психологически — Раки очень сильные и выносливые.

Представители этого знака медитирующие, задумчивые, по жизни — мыслители, планировщики, дизайнеры, организаторы. Раки ЗНАЮТ, как добиться цели, даже если весь мир сомневается в них.

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