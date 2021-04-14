3 шага, которые помогут вам разорвать кармический цикл и двигаться дальше

Многие из нас по жизни не один раз, что называется, наступают на одни и те же грабли. Другими словами, мы попадаем в похожие до боли ситуации и разгребаем похожие проблемы. Самое удивительное состоит в том, что чем больше убегаем от подобного, тем чаще снова сталкиваемся. Дело в том, что в данном случаем мы имеем дело с кармическим циклом, — вот почему так просто избавиться от него не получится.

Независимо от того, о чём идёт речь: будь то кармические отношения с одним человеком, или — отношения с разными людьми, — всё заканчивается всегда одинаково. Мы снова и снова переживаем своего рода дежавю, попадая практически в идентичные ситуации. Складывается впечатление, что должны усвоить какой-то урок, чтобы двигаться дальше. Но какой? В чём смысл ловушки, в которую мы регулярно и не впервые попадаем?

Кармический цикл — это повторяющийся паттерн, который призван преподать нам определённый жизненный урок.

По мере того как наши души проходят через каждую из своих жизней, они накапливают кармический долг, который приходится оплачивать в следующей жизни. Но как бы мы узнали, что имеем долги, если бы не кармический цикл? Вот почему в нашей жизни появляются повторяющиеся закономерности. Как только заметим их и расшифруем — поймём и в чём состоит наш кармический цикл.

Довольно часто этот кармический паттерн представляет собой кармические отношения.

Что такое кармические отношения?

Кармические отношения — это далеко не всегда романтические отношения с партнёром. Это могут быть отношения и с приятелями, и с коллегами, и с лучшими друзьями или родителями. Честно говоря, со всеми, с кем вас сводит судьба на жизненном пути. Всё дело в том, что как бы вы не убегали и не избегали этих отношений — они всё равно будут буквально преследовать вас, притягивая и маня самым немыслимым образом.

Чтобы вырваться наконец-то из этого повторяющегося кармического цикла, будь то отношения или другие ситуации, вам необходимо понять, почему попадаете в них, для чего это всё, ради чего.

Довольно часто вы попадаете в кармические отношения вовсе не потому, что делаете что-то не так. Скорее всего, это связано с тем, что по своей сути вы — эмпат. К сожалению, эмпаты очень часто буквально притягивают к себе людей, не способных на сочувствие.

Как разорвать кармический цикл?

По словам Уайт, разорвать кармический цикл можно и нужно. Но для этого следует предпринять несколько шагов, которые помогут уйти от таких отношений и двигаться дальше. Тем самым вы разрываете кармический цикл, что является гарантией того, что подобный сценарий больше не повторится.

Шаг 1. Научитесь распознавать кармические отношения или ситуации.

Это самый важный шаг, потому что только тогда, когда тщательно проанализируете отношения и сложившуюся ситуацию, сможете глубже понять, почему в который раз возникают проблемы. Вы буквально почувствуете, что застряли в кармическом цикле! Именно тогда придёт понимание и осознание того, что и зачем с вами происходит, кокой урок должны усвоить, чтобы наконец избавиться от всего этого «дежавю».

Шаг 2. Научитесь любить себя и ставить на первое место

Принятие себя и любовь к себе — это очень важная практика. Вы должны научиться выбирать в первую очередь себя в этих кармических отношениях или кармических ситуациях. То, что хочет ваш кармический партнёр, или друг, или член семьи, — это самое последнее, что должно вас волновать. Вы у себя одни и вы выбираете себя! Пока не научитесь любить себя по-настоящему и не отказываться от собственных нужд и потребностей ради отношений — не разорвёте кармический цикл.

Шаг 3. Прислушивайтесь и доверяйте своей интуиции

Интуиция — это самый важный советчик в вашей жизни, которому можете доверять. Никто в целом мире не знает лучше, чего вы хотите, в чём нуждаетесь и что любите. А также — что не любите и не принимаете. И кто бы что вам ни говорил, вы не должны делать того, что противоречит внутренним убеждениям и чувствам. Научитесь доверять своей интуиции, она никогда не ошибается.

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