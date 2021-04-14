Послание Межгалактической миссии жителям Земли

26 ноября 1977 года в 17:10 зрители канала ITV британского телевидения (Southern Television) были шокированы неожиданным вторжением в телеэфир. Звуковой сигнал телевизора был перехвачен во время выпуска вечерних новостей в южной части Великобритании. В то время, как видео-составляющая сигнала оставалась нетронутой, в течение 6-ти минут по аудиоканалу был слышен странный электрический голос. Нарушитель спокойствия назвался Вриллоном (Vrillon) или Гиллоном (Gillon) и заявил, что является представителем Галактического Командования Аштара (Ashtar Galactic Command). Посланник выступил с речью следующего содержания:

С вами говорит Вриллон, представитель Галактического Командования Аштара. Много лет вы могли видеть нас, как огни на небе. Сейчас мы разговариваем с вами в примирении и мудрости, как разговаривали с вашими братьями и сестрами по всей вашей планете.



Мы пришли чтобы предупредить о судьбе вашей расы и вашего мира, чтобы вы сообщили другим людям, какой курс нужно взять, чтобы избежать катастрофы, которая угрожает вашему миру и людям вокруг вас. Мы говорим о том, что вы можете участвовать в Великом Пробуждении по мере того, как планета переходит в Эру Водолея. Новая Эра может быть временем величайшего примирения и эволюции для вашей расы, но только в случае, если ваши правители будут предупреждены о темных силах, которые могут затмить их суждения.



Послушайте же это, так как этот шанс может больше не повториться.



Все ваше оружие зла должно быть устранено. Время конфликтов в прошлом и раса, частью которой являетесь вы, может перейти на более высокую ступень эволюции, если вы покажете себя достойными этого. У вас есть небольшой промежуток времени, чтобы научиться жить вместе в мире и согласии.



Малые группы повсюду на планете учатся этому и существуют для того, чтобы передать свет зарождающейся Новой Эры всем вам. Вы вправе добровольно принять или отклонить их учения, но только те, кто научиться жить в мире, перейдут в более высокие сферы духовной эволюции.



Послушайте голос Вриллона, представителя Галактического Командования Аштара, говорящего это вам. Будьте также в курсе, что вас окружает множество лжепророков и проводников, действующих в вашем мире. Они будут высасывать вашу энергию из вас — энергию, которую вы называете деньгами, использовать ее для зла, возвращая вам ненужный мусор взамен.



Ваша внутренняя божественная сущность защитит вас от этого. Вы дожны научиться быть чувствительными к голосу внутри, который может сказать, что правда, а что путаница, хаос и ложь. Учитесь слушать голос правды внутри вас и вы направите себя на путь эволюции.



Это наше сообщение нашим дорогим друзьям. Мы наблюдали за вашим развитием много лет и вы тоже замечали наши огни в небе. Теперь вы знаете, что мы здесь, и что вокруг Земли больше разумных существ, чем признают ваши ученые.



Мы глубоко обеспокоены вами и вашим путем к свету, и будем делать все, чтобы помочь вам. Не бойтесь, стремитесь только к познанию себя и живите в гармонии с планетой Земля. Мы, Галактическое Командование Аштара, благодарим вас за ваше внимание. Сейчас мы покидаем уровень вашего существования. Пусть космос благославит вас наивысшей любовью и правдой.

Через несколько минут после окончания необычной трансляции эфир полностью восстановился. Помехи прекратились и телепередача вернулась в нормальное русло лишь незадолго до конца мультфильма Looney Tunes.