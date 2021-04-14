Как 10 лет престарелый фальшивомонетчик обманывал американские спецслужбы

Эта история, которую мы вам расскажем, будет о загадочном человеке, который напечатал в домашних условиях тысячи самых низкокачественных фальшивых купюр достоинством в 1 доллар и смог быть незамеченным федеральными агентами более 10-ти лет.

Однажды в 1938 году нью-йоркский владелец магазина табачных изделий понёс в банк свою ежедневную выручку. Когда кассир стал пересчитывать купюры, он обнаружил среди них странный экземпляр в 1 доллар. В руках работника банка была банкнота, сделанная из дешёвой бумаги, с неровными буквами, а Джордж Вашингтон не походил сам на себя, напоминая ожившего покойника, а не президента. Даже имя его было написано с ошибкой. Это была самая нелепая подделка, которую довелось видеть кассиру за всё время работы.

Данную банкноту сразу же отправили в секретную службу Соединённых Штатов. Вскоре к ним поступило ещё несколько таких бумажных долларов, один безобразнее другого. Целых 10 лет сотрудники спец служб пытались найти источник их изготовления по всем Соединённым Штатам.

Расследование данного дела самым дорогостоящим среди всех дел, касающихся фальсификаций денег в истории США. Когда виновник был найден, он был признан самым успешным фальшивомонетчиком современности. Что интересно, им оказался престарелый 73-летний сборщик мусора. Но как начиналась эта история?

Приключения Эмериха Юттера начались ещё в 1890 году. Он, маленький 13-летний мальчик отправился из Австрии через океан в Америку в надежде на лучшую жизнь. Молодой человек поселился в Нью-Йорке, где стал работать мастером по изготовлению позолоченных рамок для картин. Но его увлечением было отнюдь не искусство. В течение 20-ти лет он придумывал различные штуки, чертил чертежи. Юттер придумал фотокамеру нового типа, но Кодак отклонил его изобретение.

Тогда молодой человек приступил к разработке специальных венецианских жалюзи, но и тут его постигла неудача. Производителям оконных штор тоже не понравилось его изобретение. В 1918 году Эмерих Юттер стал женатым человеком. В браке у него родилось двое детей. Он устроился работать техником в жилой комплекс Верхнего Вест-Сайда. В течение нескольких десятилетий его жизнь текла ровно без приключений. В 1937 году Юттер овдовел, ему на тот момент было 61 год.

С работы его уволили, казав, что он слишком стар. Уже немолодой человек оказался в сильном финансовом затруднении. Дети давно от него уехали и жили отдельно. В те годы в США была сильная безработица, и ему некуда было обратиться.

Чтобы хоть как-то обеспечить себя, пожилой мужчина стал собирать мусор на улицах Нью-Йорка. Он собирал брошенные вещи на городских свалках, и некоторые более-менее приличные находки продавал. Но это приносило ему очень крошечный доход. Тогда он стал думать, как ещё можно заработать деньги на своё существование. Тогда он вспомнил про свои навыки и знания, которые он получил в юности.

Будучи изобретателем фотоаппарата, он хотел попробовать себя в роли фотографа, но пошёл другим путём. Он решил стать фальшивомонетчиком. Но изготовление качественных фальшивых денег было делом затратным и сложным. Им занимались преступные картели с большим капиталом. Для данного процесса требовались помещения и специальные инструменты. Также нужны были связи, чтобы ускользать от властей.

Но Юттера это не остановило. В один прекрасный день 1938 года он сделал фотографию 1-долларовой банкноты. Он перенёс это изображение на пару цинковых пластин, используя ванночку с кислотой, а затем вручную дорисовал плохо пропечатанные детали на фальшивой банкноте. На своей кухне он соорудил самодельный печатный станок и начал штамповать 1-долларовые купюры.

В первый же день после начала деятельности новоявленного фальшивомонетчика спецслужбы получили необычную купюру в 1 доллар, которую принесли из табачного магазина. Полицейские ни разу не видели ничего подобного. Странным было то, что подделанная банкнота была достоинством всего в 1 доллар, а уважающие себя фальшивомонетчики никогда не стали бы тратить время и средства на изготовление такой мелочи. Им интересней были более крупные деньги.

Также фальшивомонетчики очень гордились своей работой, они были настоящими мастерами. Их фальшивки были по сути произведениями искусства, неотличимыми от подлинника. А этот доллар, как в насмешку, был изготовлен тяп-ляп. Он был напечатан на некачественной бумаге, купленной в обычном магазине канцтоваров. Серийные номера плохо просматривались, портрет Джорджа Вашингтона был грубо отретуширован. Вид у президента был мрачен, как у зомби, с чёрными пятнами вместо глаз.

Даже имя президента было написано с ошибкой – «Васшингтон». За целый месяц было изъято 40 таких купюр по всему городу. Их использовали для покупки разных товаров. За целый год их количество выросло до 585 штук. Секретные службы окрестили неизвестного фальшивомонетчика «Мистер 880» по номеру его уголовного дела. Это была настоящая провокационная охота. Джеймс Дж. Мэлони конфисковал миллионы фальшивых банкнот, некоторые даже до того, как они попали в свет. Спецслужбы арестовали большое количество фальшивомонетчиков, но «мистера 880» среди них не было.

Фальшивомонетчик тратил в неделю не больше 15 долларов. Такой суммы хватало только, чтобы выжить. Юттер никогда не тратил подделки в одном и том же месте дважды. Его фальшивки находили на станциях метро, в дешёвых магазинах, в небольших тавернах по всему Манхэттену. За всё время поисков следователи отмечали места появления фальшивых безобразных долларов.

Таких точек на карте было более 200000 в 10000 магазинах. Сыщики отследили десятки людей, расплачивавшихся этими купюрами, но фальшивомонетчика среди них не было. В течение 10 лет Юттеру удавалось водить за нос спец службы Нью-Йорка. Данное расследование стало самым длительным за всю историю секретной службы. В 1947 году было зафиксировано 7000 безобразных долларов, что составило 5% от всех фальшивых денег. Самый неумелый фальшивомонетчик оказался самым неуловимым. Но в конце концов и он был разоблачён.

Однажды в холодный январский день 1948 года ватага детей играла на свалке. Ребятишки нашли там нечто странное. В куче мусора из старых автомобильных покрышек, клеток, сломанной коляски и других брошенных вещей они обнаружили около 30-ти смешных однодолларовых купюр и две гравированные цинковые пластины. 12-летние подростки сразу определили, что это были фальшивки. Спустя неделю отец одного из детей увидел у своего ребёнка деньги, которые мальчик выиграл в покер. Мужчина сразу же отнёс их в полицию. Полицейские сразу поняли, что это за деньги и пластины были перед ними. Они поняли, что дело880 сдвинулось с места.

Проведя расследование, сыщики узнали, что деньги и пластины побывали в руках десятилетнего мальчишки Джона Каннинга, который обменял их на японский штык. Следователи нашли этого мальчика, и он показал им место, где нашёл деньги и пластины. Также сыщикам удалось узнать, что недавно в одном из соседних домов произошёл пожар. Когда пожарные вошли в квартиру, они повыбрасывали на улицу всё барахло, находящееся в опасной близости от очага возгорания. Так был обнаружен таинственный фальшивомонетчик, «Мистер 880».

Полицейские ворвались в квартиру подозреваемого и застыли в недоумении: перед ними стоял улыбающийся высокий 73-летний старик. Он смотрел на них добрыми голубыми глазами и улыбался беззубым ртом. Этим таинственным фальшивомонетчиком был Эмерих Юттер. Он сразу же признался в преступлении. Все 10 лет он даже не пытался спрятаться. При обыске у него был обнаружен примитивный печатный станок и ящики полные корявых однодолларовых купюр.

3 сентября 1948 года Юттера судили и приговорили с учётом его почтенного возраста к 1 году и 1 дню тюремного заключения и штрафу в 1 доллар. Через 4 месяца старик вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. По этой истории в Голливуде был снят фильм «Мистер 880», который получил премию «Оскар». Юттер воспользовался своими правами на историю и заработал на фильме кругленькую сумму, на много превышающую то, что он заработал на фальшивых деньгах за 10 лет. Остаток своей жизни он прожил в достатке. Эмерих Юттер умер в пригороде Лонг-Айленда в возрасте 79 лет. Он больше не задумывался о подделке денег.

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