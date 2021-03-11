Ученые рассчитали дату конца света

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили точную дату гибели всего живого на Земле. Одной из самых вероятных причин апокалипсиса назвали дезоксигенацию – полное испарение кислорода под влиянием энергии Солнца.



Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тысяч раз, пишет Экспресс газета.

По результатам вычислений, дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. По мнению специалистов, именно тогда на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой. Однако ученые не исключают, что к тому времени человечество совершит шаг вперед и найдет способ избежать катастрофы.

Ранее в пустыне Сахара ученые нашли осколок древней планеты. Исследования показали, что этот осколок старше Земли – ему 4,6 миллиарда лет.