Скупость – выбор слабых мужчин

Встречались ли вам скупые мужчины? И речь не только о деньгах. Мы говорим о людях, которые в принципе не умеют делиться. Они не способны разделить радость или горе, уделить нужное другому время и внимание, сделать комплимент… Такие мужчины не знают что такое щедрость — эмоциональная или финансовая — даже в отношении близких людей. Вот что о мужской скупости пишет психолог Александр Шахов. Коротко и доходчиво…

Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он не имел. Недаром говорят, что щедрость — удел великодушных, то есть великих, сильных духом. Делиться могут лишь уверенные в себе мужчины. Уверенные, что, даже если отдадут последние 100 руб, они смогут достать еще. Поэтому сильные могут пожертвовать последнюю рубашку тому, кто просит. Ведь кто просит, не уверен, что может заработать сам, он слаб. Кто дает, тот силен.

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Скупость — удел трусов. Они не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Они дрожат на каждой копейкой, боясь, что придут трудные времена и они не смогут ответить на их вызов. Скупой мужчина достоин лишь презрения.

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Скупость — это не только и не столько про деньги. Скупость — это про характер. Тот мужчина, который скупится на комплименты своей женщине, подарки, цветы, женские безделушки, объявляя это «экономические не рентабельным», просто-напросто слабак. Лидер, вожак всегда поддерживает и заботится о членах своей стаи.

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Щедрость — это удел богов, царей и героев. Щедрому не нужно требовать уважения и завоевывать внимания — близкие ценят его за широту души и сильный характер

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Щедрость — это победа над собой. Над своей мелочностью, страхом, эгоизмом. Лишь тот, кто умеет побеждать себя, способен победить кого-то еще. Поэтому щедрый — уже победитель, а скупой — жалкий неудачник.

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Если у тебя нет денег или силы духа, чтобы быть щедрым к своей женщине, детям и близким, ты только зря расходуешь воздух, ты бесполезен. Думай, работай, делись — вот и весь простой смысл мужской жизни. Пусть щедрых мужчин станет больше.

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