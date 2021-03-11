Нынешнее поколение 40-50-летних родителей безнадежно устарело

Эпоха свободного доступа в интернет разделила наше представление о жизни на до и после. О том, как это повлияло на учебу современных детей и их видение будущего, о том, почему поколение индустриальной эпохи не понимает цифрового поколения, и о том, что со всем этим делать, пишет психолог Вера Васильева. Читать однозначно!

Проблема в том, что мы — 40-50-летние родители современных 15-20-летних юношей и девушек в прямом смысле устарели, мы — последнее поколение предыдущей, индустриальной эпохи. Они, наши дети, — первое поколение новой эпохи, цифровой. А это значит, что мы оказались в переходном периоде, на демаркационной полосе между двух эр.

Даже наши старшие дети другие: они уже взрослели, когда в жизнь только начали входить сотовые телефоны, интернет, персональные компьютеры. Они ещё смотрели телевизор и видеомагнитофон и вместе с родителями втягивались в обилие доступной информации. Они ещё были очень податливы к нашей, советской системе воспитания, потому что все вокруг были выходцами из советской школы.

А вот их младшие братья и сёстры уже родились в эпоху ПК, ноутбуков и свободного доступа в интернет. А тут и смартфоны подоспели, предоставив безграничный доступ к цифровой информации в любой момент в любом месте. Им не нужно ТВ. Они лучше нас и своих старших братьев и сестёр владеют английским языком, потому что играют в англоязычные игры и общаются в чатах с иностранцами — такими же 15-20 летними.

Они смотрят спикеров, которые учат, что в современном мире быть наёмным работником не выгодно, нужно стремиться к созданию собственного бизнеса. И выбрать направление нужно уже в юности.

Что в итоге делает современный юноша? Принимает решение следовать этим советам, потому что жить в бедности, в малом достатке не хочется. Хочется финансового благополучия. Отличное решение! Я только ЗА.

И вот тут-то и таится опасность: подросток, чьи родители в абсолютном большинстве являются наёмными работниками, не получает ни понимания, ни поддержки от своих близких.

Почему? Да потому, что основной движущий мотив наёмного работника — безопасность (постоянное место работы, гарантированная зарплата, социальные гарантии). Мы же помним лихие 90-е! Мы тогда оделись в железные двери и решётки на окнах, и выжили. Наше поколение в большинстве своём не умеет рисковать и рассчитывать на себя. Бизнес? Это — опасно. Фриланс? Безделье.

Мы воспитаны в жёстких рамках социальных норм, преступить которые было почти немыслимо. Сколько уроков в школе за 8-10 лет пропустили вы? Я — два дня в 10 классе. В первый раз я не пошла 1 сентября в 10 класс, потому что было воскресенье, а по воскресеньям мы встречались во Дворце пионеров им. Н.К. Крупской компанией членов Совета научного общества учащихся г. Челябинска. И для меня это был дерзкий шаг. А второй раз — провожала в армию будущего мужа (советчика же). Тут я отпросилась, более наглеть не смея.

Учили все и всё. Каждый в меру своих возможностей. Были бунтари, конечно. Но и они учились. Худо-бедно, но учились, ходили в школу. Ведь, элементарно, им не с кем было прогуливать школу.

Наши младшие дети могут в школу не ходить за знаниями. Они умеют, часто лучше учителей, добывать эти знания из интернета. Школа, к сожалению, морально устарела в своей технологии обучения под диктовку, с зубрёжкой по учебникам.

Скажите, вы видите в этом смысл сейчас, в эпоху глобальных цифровых технологий?

Вот и наши младшие дети не видят.

Те из них, кто получил от своих родителей достаточно любви, поддержки, признания в детстве, ощущая вследствие этого надёжную привязанность, а значит, и безопасность, выработали стратегию: учить те предметы, которые нужны для того, чтобы, сдав ЕГЭ, поступить в вуз на выбранную специальность. Остальные — по остаточному принципу.

Их аргумент: зачем захламлять свою голову и тратить время на то, что мне сейчас не нужно. Станет нужно — найду информацию в интернете.

К сожалению, гораздо больше тех молодых людей, кто остался без уверенности в надёжности родительской любви, без опоры на неё, без доверия к миру и себе. Они не умеют брать ответственность, ставить цели, принимать решения. Они не умеют рисковать, не будучи уверенными, что их примут после падения, поддержат и напитают любовью для нового взлёта.

Эти юноши пропускают школу/колледж/вуз часто из протеста против родительской системы воспитания или из стадного чувства — «никто не ходит, а я чё — лох?». Именно на этих юношей наибольшее влияние оказывает особенность современного общества: ранняя, уже с 2 лет, социализация, которая заставляет наших детей искать ориентиры и опору не в родителях, а в сверстниках. Та ещё опора, сами понимаете. Да и родители часто им пример подают в этом: «У соседей/знакомых/друзей есть это и нам надо» и «Всё лучшее — детям» как наследие эпохи бедности.

Именно эти наши дети понимают слова спикеров о немодности, несовременности наёмного труда как идею фикс. Вот только ресурсов для её реализации у них нет или они не имеют к ним доступа.

Что же нам, 40-50-летним родителям 15-20-летних юношей и девушек делать?

Принять факт того, что эти наши дети — другие во всём. Им будет проще со своими детьми, потому что те родятся в одну эпоху с родителями. Нам, наверное, не повезло. Но мы можем с этим жить. Кому, как ни нам — таким взрослым и умным делать шаг навстречу своим детям? Продолжать питать своих взрослеющих детей безусловной любовью, обозначая при этом чёткие границы свободы своей и ребёнка. И да, я за то, чтобы старшеклассник окончил школу, а студент 3-4 курса — колледж. Слишком большая роскошь во втором случае потратить 2-3 года ни на что, выкинуть их из жизни и остаться в 20 лет без Аттестата о среднем образовании и Диплома об средне специальном образовании. Да, я считаю, что в этом случае родители должны взять действия ребёнка под продуктивный контроль: знать, как обстоят дела в школе/колледже, контролировать посещаемость, организовывать своего ребёнка, если уж он сам не может это сделать. Слушать вместо того, чтобы читать нотации. Интересоваться тем, чем занимается ребёнок, желательно и участвовать в чём-то вместо критики. И, самое главное, ВЕРИТЬ в своего ребёнка. «Не воспитывайте своих детей, всё равно они будут похожи на вас» — гласит английская пословица. Мы же выросли хорошими людьми, преодолели трудности, заработали репутацию и статус. Давайте поверим, что наши дети тоже смогут!

На консультации в конце беседы я разворачиваю ребёнка и родителя лицом к лицу, и к папе, и к маме, по очереди. Сначала родитель говорит о своих переживаниях и желаниях, потом ребёнок. И каждый раз сын или дочь, отвечая родителям, в ответ на их вопрос: «В чём ты нуждаешься от меня?» говорит: «Прошу тебя, ВЕРЬ В МЕНЯ».

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