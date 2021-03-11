Осколок древнейшей планеты нашли в Сахаре

Французские и японские ученые изучили метеорит, который был обнаружен в Сахаре в 2020 году. По их мнению, он откололся от протопланеты, а его возраст превышает возраст Земли.



Отмечается, что останки протопланет редко изучают из-за нехватки образцов. Теперь же ученым представился такой шанс. Обломки породы общей массой 32 килограмма нашли в местечке Эрг-Шеш в юго-западной части Алжира. Они сразу привлекли внимание ученых, поскольку не относились к наиболее распространенному типу метеоритов – хондритам, сообщает Naked science.

Исследователи изучили образцы и нашли в них следы пироксена. В связи с этим ученые отнесли образец к ахондритам, которые состоят из магматических пород, или брекчий, возникших в результате ударных процессов. Предполагается, что такие метеориты сформировались в крупных телах, которые внутри себя разделились на ядро и кору.

Ахондритов удается обнаруживать нечасто, 95% из них относят к обломкам Луны или Марса. В таких телах обычно находят базальт, но в найденных обломках его нет. Но ученые нашли вулканическую породу андезит.