«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила»: о чем предупреждал Оруэлл в романе «1984»

Писатель и публицист Джордж Оруэлл — автор одной из самых известных антиутопий XX века под названием «1984», в которой отражены ужасы тоталитарного государства, контролирующего абсолютно все сферы жизни людей.

Роман был опубликован в 1949 году. В СССР книга была запрещена, однако ее знали под названием «Большой Брат».

В современном мире «1984» — это реальность для одних стран и грань, которую нельзя пересекать, для других. Тем более многие неприглядные вещи, описанные в романе, уже присутствуют в нашей жизни, если присмотреться повнимательнее…

Мы выбрали несколько ярких цитат из романа. Они говорят сами за себя:

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

«Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть».

«Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной».

«Но уже в следующую секунду он был заодно с окружавшими его людьми, и все, что говорилось о Гольдштейне, казалось ему чистой правдой. В такие мгновения его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, казалось, возвышался над всеми — непобедимый, бесстрашный защитник, стоящий как скала на пути азиатских орд».

«И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».

«Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен».

«В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их».

«Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет».

«Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец».

«Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость».

«Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, — это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой».

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали».

«Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм».

«Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, чистая власть».

«Всегда ори с толпой — мое правило. Только так ты в безопасности».

«Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не знают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать».

Иллюстрация: кадр из кинофильма «1984»

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