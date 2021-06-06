Ученые раскрыли тайну создания пирамиды Хеопса

Секрет создания Великой пирамиды в Гизе может быть, наконец, окончательно раскрыт, опираясь на библейские свидетельства строительных работ на территории Второго Храма (10-20 г. до н.э.) Иродом Великим. Новое открытие целиком опровергает предыдущие, согласно которым, самое высокое искусственное сооружение в мире строили рабы или пришельцы.
Об этом рассказали ученые из Библейского колледжа и аспирантуры Шаста в Калифорнии, США.
По их мнению, именно Священное Писание христиан дает ключ к тысячелетней разгадке, пишет Express.
Инженер-археолог Леен Ритмейер пояснил, что камни Священного Храма были сначала выпрямлены резчиком по камню. Этот процесс включал в себя долбление сторон камня до гладкой и вертикальной поверхности. Затем в земле выкапывались длинные и узкие канавки, позволяющие вставлять деревянные балки под прямым углом, после их забивали на место и обливали водой.
«Это вызывает разбухание древесины, и последующее давление заставляет камень отделиться от нижнего слоя породы», – указал геолог.
Он добавил, что Писание указывает даже на размер камней, которые в то время использовались для строительства колоссальных проектов. Речь идет про, так называемый, западный камень, один из крупнейших строительных блоков во всем мире (от 500 до 600 тысяч фунтов).
«Волы тянули камни с помощью веревок, обвитых вокруг выступов строительной площадки на расстоянии около одной мили. По оценкам, для постройки Великой пирамиды было использовано около 2,3 миллиона больших камней весом 6 миллионов тонн», – сказал профессор Том Мейер.