Циклопы — миф или реальность?

В мифах про Одиссея можно прочитать о встрече с одноглазым чудовищем – циклопом, от которого герои едва смогли спастись. Упоминания об одноглазых великанах можно встретить во многих мифах, особенно древнегреческих. До последних лет считалось, что это всего лишь плод воображения древнего человека. Но недавние находки могут перевернуть представление о мире, так как подтверждают некоторые легенды.

Циклопы

Не так давно в штате Техас совершенно случайно палеонтологами В. Пачеко и М. Фридом в пещерах был найден скелет человекоподобного существа, рост которого был примерно 2,5 м. Но не рост был главным отличительным параметром этого существа, а его череп. В нем была только одна глазница, расположенная на середине лба. Анализ костей показал, что останкам не менее 10 тыс. лет. Исходя из данных компьютерной моделировки, ученые смогли воссоздать облик существа, который очень напоминает мифического циклопа.

Данная находка далеко не единственная, например, в Родопских горах был обнаружен не менее удивительный череп, владелец которого внешне напоминал жуткую помесь человека и быка. Оно было невысокого роста и имело некоторые странности в строении черепа. Исследователи полагают, что именно это существо могло стать прототипом Минотавра из греческих мифов. Другие же ученые полагают, что это просто не известное науке животное. Уфологи же и вовсе предполагают, что это биоробот инопланетян, для функционирования которого была необходима человеческая кровь. Сама история обнаружения этого черепа весьма таинственна – если верить Роману Генчеву, который и нашел его в горах. Он утверждает, что ему не раз снился сон, в котором он находит череп неизвестного существа, отправившись на прогулку в горах. Так все и вышло, что тоже весьма странно.

В Южной Америке неоднократно находили черепа людей, неестественно вытянутые вверх, возраст которых примерно равен 10 тыс. лет. Существует несколько версий относительно того, почему эти черепа столь непохожи на обычные человеческие. Уфологи утверждают, что это наглядное доказательство того, что нашу планету когда-то посещали космические путешественники, и это их останки. Ученые же выдвигают не столь фантастические версии. Согласно им, вытянутый череп – это следствие врожденной мутации. Еще есть предположение, что черепа людям деформировали специально, возможно в религиозных целях. Для этого ребенку туго бинтовали голову, в результате чего череп постепенно приобретал вытянутую форму. Но могло быть и так, что эти останки принадлежали не людям, а другим существам, отличавшимся от людей.

Драконы и Баба-Яга

В мифах древних народов есть описания и других сказочных персонажей, реальное существование которых отрицается до сих пор. Но некоторые исследователи утверждают, что они тоже могли существовать. Например, мифические драконы могли быть динозаврами, небольшие популяции которых смогли выжить и адаптироваться к новым условиям. Позднее они были истреблены благородными воинами, искавшими славы, и эти события были отображены в легендах о битвах героев с драконами.

Не так однозначен и славянский персонаж сказок и былин Баба-Яга. В ее описании уфологи находят немало странных деталей, указывающих на возможную принадлежность к неземной цивилизации. Ступа, в которой Баба-Яга перемещается по воздуху, напоминает летательный аппарат, так же как и изба на курьих ножках – корабль-матка на посадочных опорах. Баба-Яга является злым персонажем – она делает то же самое, что и пришельцы сегодня – похищает людей. В сказках она обычно поедает их, предварительно сварив, что можно интерпретировать, как медицинские опыты, заканчивающиеся фатально для похищенных.

Вообще загадочные останки странных существ, ставящие ученых в тупик, обнаруживаются не так уж и редко. Все они отличаются от известных в науке видов странностями в строении скелета и генетического аппарата и весьма удивляют исследователей. Все это может свидетельствовать о том, что на Земле существовали, а возможно, и существуют и поныне неизвестные формы жизни, о которых ничего не знают люди. Кроме того, есть еще и версия, что все эти непонятные существа неземного происхождения, так как отличаются от людей генетически. Но эту теорию так же пока невозможно подтвердить. Ученые в большинстве случаев утверждают, что все это либо искусные обманки, либо знакомые виды, просто с некоторыми мутациями.

Но на деле имеются свидетельства того, что в каждом случае при обнаружении подобных останков проводятся тщательные исследования, результаты которых засекречиваются. Вполне возможно, спецслужбам, под надзором которых производятся все исследования останков аномальных существ, известно намного больше о существах, населяющих нашу планету, но эта информация тщательно скрывается от обывателей.

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