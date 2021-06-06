В НАСА заинтересовались НЛО

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных летающих объектов.



Об этом сообщает CNN.

Нельсон отметил, что никто из высокопоставленных чиновников космической отрасли не знает, чем именно являются объекты, которые наблюдали летчики Военно-морского флота США. По его мнению, НЛО не являются доказательством посещения Земли инопланетянами. В то же время глава НАСА признал, что преждевременно исключать такую возможность.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота… Но мы хотим знать», — заявил он.