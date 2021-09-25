Ученые предупреждают о скором наступлении нового ледникового периода

Ученый Карнаухов: ледниковый период может начаться из-за ослабления Гольфстрима.
Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
По мнению специалиста, в последние годы ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее, подчеркнул Карнаухов, может привести к понижению температуры.
«В европейской части России случится резкое похолодание — на десять, двадцать градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — спрогнозировал он.
По словам эксперта, в Европе уже происходили резкие изменения климата, именуемые ледниковыми периодами, из-за трансформации течений в Северной Атлантике. Последний из них назывался Малый дриас. Он закончился 11 тысяч лет назад и продолжался примерно тысячу лет.