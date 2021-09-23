Международная коалиция из 27 стран-участниц была создана, чтобы подготовить мир к контакту с внеземными цивилизациями

Это происходит в преддверии того, как Пентагон готовится выпустить отчёт с подробным описанием того, что правительство США знает об инопланетной жизни.



Вице-президентом новой группы стал бывший офицер британской полиции Гэри Хезелтин, который также является редактором журнала UFO Truth Magazine.



В заявлении ICER сообщается, что в коалицию вошли учёные, академики и ведущие исследователи UFO UAP (Неопознанные воздушные явления) со всего мира. «И мы думаем, что пора начать готовиться к контакту. Вот почему ICER пытается заложить основы новой реальности».



«Мы собираем как можно больше информации обо всем, что связано с этим явлением (…) ICER создаёт информационные программы, чтобы помочь людям подготовиться к этой новой реальности. И ICER хочет поддерживать мирные отношения с интеллигенцией. Это путь открытий для человечества».



Гэри Хезелтин хранит базу данных о 550 наблюдениях в Великобритании с участием 1100 полицейских, датируемых 1901 годом. Некоторые случаи подтверждаются видеозаписями.



«Это может быть очень важный момент в истории…» — сказал он.

Опять запаздываем. США полным ходом готовят своих граждан и весь мир к первому контакту с внеземными цивилизациями, а мы полный молчок. Через 3-5 лет они объявят о том, что они первые установили контакт с инопланетянами и соберут все лавры (имидж, технологи и т.д.) первого контакта. Вашингтон подтвердит статус столицы мира.

С Аненербе все проспали (ядерную бомбу, технологии НЛО и т.д.) и сейчас спим в тряпочку.