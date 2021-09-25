Астрономы обнаружили странную сферическую пустоту размером 500 световых лет

Группа исследователей из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов пришли к выводу, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми структурами в космосе. Результаты исследований опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы, изучающие обширные просторы Млечного Пути, обнаружили среди созвездий Персея и Тельца гигантскую полость. Эта сферическая пустота занимает почти 500 световых лет и, вероятно, была образована древней сверхновой, взорвавшейся около 10 миллионов лет назад.

Это удивительное открытие было сделано астрономами, когда они просматривали 3D-карты форм и размеров близлежащих молекулярных облаков.