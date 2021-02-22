Ученые описали как выглядят инопланетяне

Ученые из Оксфордского университета применили эволюционную теорию для создания возможного внешнего образа инопланетных существ и их поведенческих признаков.
Представление землян об облике инопланетян зачастую базируется на основании изображений в научно-фантастических книгах и в голливудских фильмах. Инопланетяне предстают обычно в виде чудовищных насекомых, громадных монстров или малопривлекательных созданий, не похожих на людей.
По мнению ученых, во внешности человека и инопланетянина возможно гораздо больше сходства, чем различий, сообщается в исследовании, опубликованном в International Journal of Astrobiology
Ученые предполагают, что на формирование внешности потенциальных живых внеземных существ, могли оказывать влияние схожие процессы и факторы, обусловленные естественным отбором, которые и создали структуры организма людей в их теперешнем виде.
Опираясь на идею инопланетного естественного отбора (выживание более приспособленного вида), специалисты разработали модель возможной инопланетной эволюции, которая позволила им воссоздать образы сложных форм жизни на других планетах.
Сэм Левин, сотрудник кафедры зоологии в Оксфорде, сообщил: «В нашей статье мы предложили альтернативный подход к гипотетической астробиологии, то есть использовали эволюционную теория для создания моделей, которые полностью независимы от земных условий. Это полезный подход, так как теоретические модели такого рода могут применяться к кремниевым формам жизни, инопланетянам, не имеющим ДНК или дышащим азотом».
Рассказывая о внешности «октомита», предполагаемого сложноустроенного инопланетянина, Левин отметил, что нельзя с уверенностью ответить на вопрос, будут ли инопланетяне ходить на двух конечностях или иметь огромные зеленые глаза, однако, с учетом определенной предсказуемости эволюционных процессов, внешность инопланетян, в общих чертах, будет схожа с внешностью человека.