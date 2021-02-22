Ученые описали как выглядят инопланетяне

Ученые из Оксфордского университета применили эволюционную теорию для создания возможного внешнего образа инопланетных существ и их поведенческих признаков.



Представление землян об облике инопланетян зачастую базируется на основании изображений в научно-фантастических книгах и в голливудских фильмах. Инопланетяне предстают обычно в виде чудовищных насекомых, громадных монстров или малопривлекательных созданий, не похожих на людей.

По мнению ученых, во внешности человека и инопланетянина возможно гораздо больше сходства, чем различий, сообщается в исследовании, опубликованном в International Journal of Astrobiology

Ученые предполагают, что на формирование внешности потенциальных живых внеземных существ, могли оказывать влияние схожие процессы и факторы, обусловленные естественным отбором, которые и создали структуры организма людей в их теперешнем виде.