Привычки, которые делают вас бедными

Нередко люди с одинаковыми доходами имеют совершенно разный уровень жизни. Одни благодаря экономии и планированию бюджета приумножают свои сбережения. Другим же постоянно не хватает денег даже на самое необходимое.

Психологи и специалисты по личным финансам выделили привычки, которые программируют человека на бедность. Пришло время от них избавиться. Тем более, что приближается Новый год — тот самый главный «Понедельник», с которого мы обычно стараемся начать новую жизнь.

Однако не стоит ограничивать себя условными датами, чтобы взять новый старт: ставить цели и достигать их можно в любое время. Четкое понимание того, что нам мешает и что нужно изменить в своей жизни, позволяет сделать конкретные шаги, чтобы получить желаемое.

1. Жалость к себе

Настроенные на бедность люди все время жалеют себя и полагают, что им не повезло в жизни. Быть богатым и успешным им не предначертано судьбой. Что-то или кто-то помешали им добиться успеха: расположение звезд на небе, коварные враги, плохие родители, неправильная национальность, не такой цвет кожи, грехи предков, неудачный брак. Молодые видят источник проблем в неопытности, пожилые — в своем возрасте. Повод для жалости может быть любым. Как и те самооправдания, которые помогают вам сохранять психологический комфорт, оставаясь в бедности и ничего не меняя.

Постоянная жалость к себе — это надежный способ обеспечить вечную бедность.

У жалеющих себя, как правило, очень низкая самооценка. А это значит — отсутствие решительности, избегание конфликтов (или же наоборот — их постоянное провоцирование), боязнь перемен. И, как следствие — низкооплачиваемая должность, непрестижная работа, влачение жалкого существования.

2. Зависть и сравнение с другими

Еще одна характерная привычка — стремление сравнивать себя с другими. Особенно с теми, кто достиг в жизни большего. Поэтому рядом с бедностью всегда живет зависть к богатым и успешным. Классовая ненависть к «буржуям», к «барыгам-олигархам», «Грабь награбленное!», «Взять все и поделить!» — истоки многих революций и бунтов находятся именно здесь. Но особенно сильную зависть и ненависть у бедняков вызывают люди их же круга, одного с ними происхождения, пола или возраста, которым удалось пробиться наверх — к славе и богатству: «Почему он, а не я?»

Переживания из-за того, что кто-то другой имеет более дорогое авто или более толстый банковский счет — это не что иное как пустая трата психической энергии. Подумайте, нужна ли эта привычка вам? Может, лучше сосредоточиться на личных делах и достижениях? Перестаньте сравнивать себя с другими. Перестаньте оценивать окружающих, а подумайте о собственном пути к успеху.

3. Частые жалобы на нехватку средств

Многие все время думают о недостатке денег и говорят об этом друзьям и родственникам. Такое поведение развивает мелочность, люди сами начинают верить в свою финансовую бесперспективность, что они неудачники, и убеждают в этом всех остальных.

Постоянное нытье о бедности раздражает окружающих.

Этим человек показывает собственную несостоятельность. Его начинают воспринимать как проблемного и неуспешного. С другой стороны, он блокирует для себя перспективные возможности: и больших заработков, и покупку вещей, которые относятся к группе первой необходимости.

Мы получаем то, что озвучиваем. Если вы в настоящее время не можете себе что-то позволить, вместо «У меня нет на это денег» лучше скажите: «Я куплю это позже».

Чем больше вы будете зацикливаться на том, что у вас мало денег, тем меньше их у вас будет. Деньги не любят тех, кто все время жалуется на бедность.

4. Потакание сиюминутным желаниям

Склонность бездумно тратить деньги на то, что доставит вам удовольствие лишь на пару минут: покупка кофе в автомате, пива, чипсов, сигарет, сладостей. На такие мелкие и вредные привычки люди порой тратят по несколько месячных зарплат в год.

Нужны ли они вам? Особенно в таких количествах?

Если вы привыкли ежедневно покупать кофе по пути на работу, каждый вечер пить пиво с чипсами, везде ездить на авто вместо того, чтобы пройти 5 минут пешком, заказывать такси вместо проехать две остановки на метро — вы тратите впустую много денег. Которых вам может не хватить на действительно нужные приобретения.

5. Спонтанные или импульсивные покупки

Маркетологи хорошо знают, что на импульсные покупки люди тратят намного больше денег, чем на запланированные. Особенно вредит бюджету спонтанное приобретение вещей не первой необходимости. Например, сладостей в кондитерском киоске или разных мелочей на кассе в супермаркете.

Яркие и привлекательные упаковки. «Вкусные» запахи. Бесплатные дегустации. Мягкая расслабляющая музыка. В современных магазинах все направлено на то, чтобы заставить вас тратить больше. Включить у вас инстинкт потребления и элементарную жадность: «Хочу еще, еще и еще!».

Делать лишние покупки постоянно подталкивают акции и скидки.

Люди легко идут на поводу маркетинговых уловок торговых сетей и часто покупают откровенный хлам. Или же берут намного больше продуктов и вещей, чем им необходимо. А когда гипнотический транс развеивается, с тоской взирают на кучу ненужного скарба. И на свой почти пустой кошелек.

Тот, кто не может контролировать себя при виде «суперскидки», «праздничной распродажи» или «акционного предложения», обречен на постоянную нехватку денег. Поэтому главный совет, который обычно дают психологи — ходить за покупками с заранее составленным списком нужных вам товаров. И строго его придерживаться.

6. Погоня за брендовыми вещами

Люди, имеющие скромные доходы, нередко покупают дорогую технику и одежду именитых брендов, чтобы подчеркнуть свой «высокий статус». Продемонстрировать его окружающим. Дорогая покупка дает им временную психологическую компенсацию постоянного чувства неполноценности, вызванного бедностью.

Пытаться подражать богатым — это типичная психология бедных.

Когда через покупку имиджевого смартфона ценой в 5-6 своих зарплат стремятся хоть немного приблизиться к элитарному стилю жизни. Или вместо нового автомобиля «Шевроле», покупают 10-летний «БМВ» или «Лексус как у нормальных пацанов», чтобы «круто выглядеть». А потом большую часть доходов ежемесячно отдают на обслуживание купленной машины. Или приобретают для домашнего ремонта дорогой немецкий перфоратор вместо китайского в три раза дешевле, чтобы раз в год достать его с полки прикрутить карниз к потолку.

Лучше всего такое поведение объясняет цитата из книги Виктора Пелевина «Empire V»:

Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать.

Мы живем в мире глобализации технологий и большого выбора товаров на любой вкус и кошелек. Поэтому не стоит переплачивать за «лакшери»-бренд, имея ограниченные доходы.

Покупая на последние деньги предмет роскоши или услугу класса «люкс-премиум», предназначенную для состоятельных людей, вы никогда не сможете выбраться из бедности. И никого не сможете обмануть своей мнимой «статусностью». В первую очередь — самих себя. Гораздо разумнее потратить эти средства на собственное образование или развитие своего бизнеса.

Ведь настоящее богатство — это умение создавать деньги, вкладывать их с прибылью, а не тратить на дорогую мишуру.

7. Карго-культ или имитация «престижного» уровня потребления

Эта привычка похожа на предыдущую. Но в данном случае приобретаются и выставляются напоказ не дорогие брендовые товары, а их дешевые подделки. Китайская 20-и долларовая реплика супердорогих швейцарских часов. Сумочка или туфли «как у Анджелины Джоли», купленные на вещевом рынке (где «этих «Версачей» за 100 рублей пучок»). Костюм «как у Илона Маска» турецкого пошива, который надевает бедный студент, мечтающий «быть как Илон Маск» (вместо того, чтобы работать по 20 часов в сутки как Илон Маск).

Все это — элементы т.н. магического мышления или карго-культа. Подобные тому, как туземные племена в далекой Полинезии строят из пальмовых ветвей, навоза и соломы «точные копии» самолетов «белых людей» — в надежде, что те поднимутся в небо и привезут им богатые дары и еду.

Попытки имитировать внешние атрибуты богатства и успеха без понимания их внутреннего содержания очень распространены среди бедняков.

Такое поведение не избавляет от бедности, а наоборот — только закрепляет ее. Не тратьте время и усилия на создание дешевых иллюзий. Они выглядят смешно. Лучше воплотите свои мечты о богатстве в реальность. Нужно быть, а не казаться.

8. Хроническое использование кредитов и займов

Всем знакомы личности, постоянно живущие в долг. Набирающие кучу банковских кредитов. Вечно клянчащие у вас деньги и никогда их не возвращающие. Занимающие и перезанимающие у всех друзей, родственников и знакомых. Обычно они ничего, кроме жалости и брезгливости, у окружающих не вызывают. А богатство им только снится.

Кредитная карточка, займ или ссуда — это отличный инструмент для того, чтобы мгновенно получить необходимые средства. Однако люди, которые часто его используют, обречены иметь огромные расходы. И постоянные финансовые проблемы.

Дело в том, что пользование кредитными деньгами очень дорогое — комиссия может быть и 50%, и 100% годовых. А психологически тратить одолженные средства намного легче, чем свои собственные. Ведь удовольствие от покупки вам обеспечено прямо сейчас. А болезненная расплата по счетам откладывается на «когда-нибудь потом». На этот крючок часто попадаются люди импульсивного или инфантильного склада, не думающие о будущем, а живущие только сегодняшнем днем: «Хочу здесь и сейчас, всего и сразу, а там хоть трава не расти!». Они не могут устоять, когда можно и нужно воздержаться от покупок. И этим обрекают себя на вечное кредитное рабство.

Улыбчивые сотрудники банков и ростовщицких контор с радостью помогут вам оказаться в долговой кабале. Ведь инфантильный человек, не желающий стать успешным, не понимает разницу между полезным кредитом, взятым на получение образования или развитие собственного бизнеса, и губительной ссудой на покупку последней модели «Айфона», роскошного авто или огромного особняка, за который ему не рассчитаться до конца жизни.

9. Патологическая жадность

Чрезмерная «прижимистость» — такая же вредная привычка, как и излишняя расточительность. Постоянный поиск ценников с надписью «Скидка» и магазинов с объявлением «Распродажа». Нежелание платить за хорошее образование, за качественную медицину, за профессиональные услуги.

Вечная любовь к «халяве», желание получить как можно больше за как можно меньшие деньги — типичные признаки бедных людей.

Стремление к тотальной экономии — не признак вашей мудрости, а индикатор того, что вы чувствуете дискомфорт от несовпадения своих желаний и возможностей. Или же имеете дисбаланс доходов и расходов. Но подходите к его решению с неверной стороны.

Запрограммированный на богатство человек не тратит деньги впустую, но всегда готов заплатить за вещи реальную стоимость и достойно вознаграждать людей за оказанные ему услуги — и того же ожидает от других.

10. Отсутствие жизненного плана

Мало кто может накопить средства «просто так». У вас должна быть конечная цель или мечта: приобретение в будущем жилья или автомобиля, проведение отпуска за границей, новая техника в доме или открытие собственного бизнеса.

Всегда полезно иметь финансовый план. Однако его не может быть без выделения жизненных приоритетов. Поэтому люди, которые не имеют четких целей, обычно живут одним днем — тратят все, что заработали и не пытаются найти дополнительные источники дохода. К сожалению, таких большинство.

Непрогнозируемость даже в минимальных тратах — это гарантированный путь к бедности.

Человек, имеющий малые и средние доходы, никогда не станет обеспеченным без планирования на перспективу.

Финансовое планирование должно включать в себя как крупные покупки, сбережения, так и мелкие ежедневные действия с деньгами — список для похода в магазин, список подарков, которые надо в этом месяце подарить на день рождения и т.д. По наблюдениям психологов, люди, которые живут по финансовому плану, экономят 20-30% своего дохода.

11. Измерение счастья и успеха деньгами

Бедняки и выходцы из низших слоев общества часто представляют себе счастье в примитивном товарно-денежном эквиваленте. Для них это — определенная сумма на счету в банке, которая позволит им не работать и наслаждаться жизнью: купить дорогую одежду, красивый особняк, престижный автомобиль, много путешествовать. Они уверены, что обладание неким количеством денежных знаков и товарами, которые можно за них прибрести, способно принести им радость.

Но жизнь показывает, что вместе с деньгами счастье так и не приходит. А удовольствие от приобретения любых вещей заканчивается очень быстро. Очень богатые люди меряют свой успех в единицах, гораздо более значимых, чем доллары, евро или рубли. Деньги для них — не самоцель, а лишь инструмент для изменения мира и реализации амбиций. Каких именно — каждый решает для себя. Поэтому мечтайте не о деньгах. Мечтайте о том, что вы сможете совершить с их помощью.

Виктор Сороченко, социальный психолог, директор консалтинговой компании «NTD GROUP».

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