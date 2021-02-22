«Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут»: правила жизни Ли Куан Ю

Ли Куан Ю — первый премьер-министр Сингапура с момента обретения городом-государством независимости. Ему удалось превратить маленький и бедный регион в процветающий мегаполис мирового значения. Расчетливый и жесткий политик сумел практически побороть коррупцию и сплотить сингапурцев для достижения стратегической цели — того, что теперь принято называть экономическим чудом.

Маргарет Тэтчер говорила, что Ли Куан Ю никогда не ошибался, а Тони Блэр называл его самым умным среди мировых лидеров. Однако, восхищаясь его экономическими успехами, многие критиковали сингапурского премьера за то, что произошло за годы его правления с правами человека. Сингапурские законы позволяют лишать свободы за публичные выступления без официального разрешения и другие проявления свободомыслия. Многие критики Ли разорились и/или отправились за решетку. Но простые жители Сингапура почитают память бывшего премьера и благодарны ему за реформы.

Ли Куан Ю также запомнился своей харизматичностью и умением всецело владеть вниманием слушателей. Знакомьтесь, вот лишь некоторые из его высказываний:

«У меня было два пути. Первый — это воровать и вывести своих друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй — это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе».

«Даже находясь на смертном одре, даже если вы попробуете загнать меня в могилу и я почувствую, что что-то идет не так, я встану. Те, кто считают, что после того как я покинул правительство в качестве премьер-министра, я выйду на пенсию до конца жизни, должны провериться у врача».

«Меня часто обвиняют в том, что я вмешиваюсь в частную жизнь граждан. Да если бы я не делал этого, мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день. И я говорю без намека на сожаление, что мы не добились бы такого экономического прогресса, если бы я не вмешивался в личные дела. Кто ваш сосед, как вы живете, почему вы шумите, как вы плюете и на каком языке вы говорите — мы решаем, что правильно. Неважно, что думают люди».

«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».

«Мы живем в небоскребах, в очень густонаселенной стране, поэтому приходится вырабатывать привычку уважать своих соседей».

«У нас нет никаких природных ресурсов, у нас есть только люди, живущие на маленьком, стратегически важном кусочке суши».

«Неизбежность наказания — первый сдерживающий коррупцию фактор. Второй фактор — это зарплаты, которые должны соответствовать рыночному уровню. Мы ориентируемся на доходы десяти процентов самых высокооплачиваемых людей, поскольку если наши чиновники не входят в самый высокооплачиваемый слой, то зачем они правительству?»

«Меня беспокоит, что сингапурцы считают Сингапур нормальной страной, такой, как Дания или Новая Зеландия. Мы ведь находимся в очень неспокойном регионе. Дания или Швеция обойдутся и посредственным правительством, а Сингапур — нет».

«Сидеть на скамье удобнее и безопаснее, чем на складном стульчике, не так ли? Сейчас мы сидим на складном стульчике, и я твердо намерен усидеть на нем. Ведь если 214 квадратных миль — это все, чем мы располагаем, то в наших силах сделать этот стульчик надежным и прочным. Вы видели Сингапур и его жителей? Наш стульчик выкован из стали».

«Я долго находился под впечатлением, которое на меня произвела Москва и ее чиновники, — такой суровой, бесцветной и безрадостной она мне показалась. Я увидел там и «бабушку», именно такую, о которой читал в книжках, — дородная дама, сидевшая возле лифта на моем этаже в отеле Националь, чьей основной работой было именно сидеть там. Мне подавали огромный завтрак — икра, копченый осетр, горы буженины и мяса, хлеб белый и черный, масло, кофе, чай, водка и коньяк».

«Каждый год умирает больше русских, чем рождается, потому что у людей нет веры в будущее. Вот американцы оптимистичны, но если твоя жизнь тяжела, и лишь на короткий момент, когда повышаются цены на нефть, она улучшается, у вас другой взгляд на будущее».

«Любой, кто считает, что с русскими покончено как с великой нацией, должен вспомнить об их ученых, работавших в космической и атомной области, гроссмейстерах, олимпийских чемпионах. В отличие от коммунистической системы, русские — не те люди, которых можно выбросить на свалку истории».

«Если ты можешь вывести население, которое хорошо образовано, должным образом воспитано, то тебе не придется часто пользоваться кнутом, так как люди уже натренированы. Это как с собаками. Ты воспитываешь и тренируешь ее со щенячьего возраста. Она знает, что писать и какать надо на улице, а не дома. Нет, у нас общество не такое. Нам пришлось воспитывать взрослых собак, которые даже сегодня специально мочатся в лифтах».

«Это поразительно, но в современном западном мире людям во власти не нужно специальное образование, подготовка и квалификация. Многих избирают, потому что они хорошо выглядят на экранах телевизоров и хорошо говорят. Результаты этого могут оказаться плачевными для их избирателей».

«В конечном итоге самое важное для меня — это человеческие отношения. При постоянной поддержке моей жены и друзей я жил полной жизнью. Именно дружеские отношения, которые я установил, и семейные связи, которые я взрастил, дают мне чувство удовлетворения жизнью, которую я прожил, и именно они сделали меня тем человеком, которым я являюсь сейчас».

Мы запретили Playboy в 1960-x — тогда это был другой мир и другие стандарты. Он все еще запрещен. Но зачем сейчас кому-то покупать Playboy, когда есть интернет.

«Если мужчина с высшим образованием не хочет жениться на женщине с высшим образованием, то я могу сказать ему, что он глупец, дурак. Если ты женишься на женщине без высшего образования, то тебя ждут проблемы: одни дети будут умными, другие — не очень. Ты будешь рвать волосы на голове».

«Я бы хотел встретиться с женой в потустороннем мире, но думаю, этого не произойдет. Я просто прекращу свое существование, как она прекратила свое существование. Иначе тот мир был бы перенаселен».

«Мне неинтересно менять мой костюм, мою машину и все прочее с каждым изменением моды. Это не имеет значения. Я сужу о себе и о своих друзьях не по модной одежде. Конечно, я не одобряю людей, одетых небрежно, в потрепанной одежде, неопрятных… Но костюм от «Армани» за пять или десять тысяч долларов меня не впечатляет».

«Есть хорошая китайская поговорка: «не судите человека, пока не заколотили крышку его гроба». Я все еще могу успеть наделать глупостей, до того как умру».

«Ты учишься и становишься мудрее уже после того, как все произошло. Это жизнь».

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