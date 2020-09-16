Ученые на Венере нашли признаки жизни

Ученые обнаружили свидетельство возможного наличия на Венере жизни. Речь идет о газе фосфине, который имеет биологическое происхождение.
Такое открытие сделали ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США), сообщил источник, знакомый с исследованиями.
Сделать данное открытие удалось с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на американских Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация фосфина составляет 20 на миллиард.
На Земле фосфин выделяют анаэробные микроорганизмы, то есть те, которым для жизнедеятельности не нужен кислород. Это серьезный аргумент в пользу версии о жизни на данной планете.
Хотя, конечно, фосфин может выделяться в результате каких-либо природных процессов, но это пока лишь теоретически. Сами ученые пока не знают ни одного способа, с помощью которого фосфин выделяли бы не микроорганизмы, передает РИА Новости.
Напомним, что разговоры о наличии на Венере жизни идут давно. А некоторые ученые, например, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити, даже предполагал наличие на Венере насекомых.
Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере «Венера-Д», который должен в числе прочего исследовать как поверхность, так и — с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.