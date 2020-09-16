Ученые на Венере нашли признаки жизни

Ученые обнаружили свидетельство возможного наличия на Венере жизни. Речь идет о газе фосфине, который имеет биологическое происхождение.



Такое открытие сделали ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США), сообщил источник, знакомый с исследованиями.

Сделать данное открытие удалось с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на американских Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация фосфина составляет 20 на миллиард.

На Земле фосфин выделяют анаэробные микроорганизмы, то есть те, которым для жизнедеятельности не нужен кислород. Это серьезный аргумент в пользу версии о жизни на данной планете.