Америка может стать местом начала Войны Миров

Многие наши читатели, следящие вместе с нами за самыми интересным сообщениями об активности НЛО, наверняка помнят ролик, снятый 3-го сентября над американским городом Ютика:

Что оно там летало так и осталось непонятным, однако, 12 сентября в городке Уайтсборо (это пригород Ютики) было снято следующее:

Под роликом указан источник новости – сайт mufoncms.com, где 15 сентября был выложен отчет об инциденте снимавшими это очевидцами. К сожалению, у настоящих уфологов в наше время головными уборами являются не только шапочки из фольги, а настоящие водолазные шлемы, поэтому без инвайта на сайт не попасть. Ну да ладно – автору ролика мы и так верим. Главный вопрос сейчас – что это?

Если бы ролик был сам по себе, то можно было бы думать про какие-то фейерверки, правда идею ту же развенчали бы местные жители. Там по переписи проживает 3 000 человек и если бы кто-то решил устроить салют – местные бы это знали, так что не фейерверк. А если еще учесть, что такими же огоньками там что-то плевалось неделю назад – то уже появляются вопрос на вопросе. И вопросов становится еще больше, если вспомнить ролик из штата за август:

К сожалению в августе не было точно позиционировано место съемки. Штат Нью-Йорк относительно других штатов очень маленький, но территориально довольно большой и Ютика там приблизительно в центре. Поэтому либо “метеориты” снова были над Ютикой, либо в нескольких десятках километров от города, максимум сотни.

Хотя это, конечно, не принципиально – метеориты с такой плотностью не падают, даже в круг диаметром 100-200 километров два подряд не попадут. И это скорее всего не американские военные, поскольку никаких официальных секретных полигонов там нет, а с неба падает что-то однотипное, похожее на уничтоженный НЛО. При этом перед тем, как рассыпаться на горящие осколки и упасть НЛО отправлял на поверхность какой-то груз, что, очевидно, и послужило причиной его уничтожения.

Тем не менее, потеря аппарата в августе “марсиан” не остановила и 3-го сентября появился еще один аппарат, а 12-го еще, который снова был сбит. При этом какие-то боевые действия и оцепление леса в районе “десанта” не отмечены, что заставляет думать – возле Ютики у конкурирующей фирмы какой-то плацдарм, получающий сверху какие-то ресурсы. Местные “марсиане” атакуют канал снабжения, но на сам плацдарм не суются по каким-то причинам.

Возможно, конечно, что мы, мысля с точки зрения темных индейских парней не сильно понимаем игры в космическую стратегию и все там-как то по другому, однако, кроме как вариантом плацдарма нашествие НЛО в Ютику не объяснить. И, если наша теория верна – в Ютике скоро могут начаться сухопутные бои с участием каких-то космических средств и выглядеть они, очевидно, будут как-то так:

Следим за развитием событий.

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