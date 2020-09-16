Сотни высокоразвитых цивилизаций в космосе

Основатель научного поиска внеземных цивилизаций Фрэнк Дрейк полагал, что где-то в нашей Галактике прячется не менее двухсот высокоразвитых цивилизаций. Его последователи оценивают фактическое количество от 10 тысяч до миллиона. Это гигантское количество.

Во время тридцатилетних поисков, увы, мы не получили никаких новостей или сигналов из космоса. Однако существование инопланетного разума не противоречит консервативным научным догмам.

Проект SETI (Поиск Внеземного Разума) использует ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет. Любой, кто загрузит компьютерную программу SETI @ home, сможет обрабатывать данные, предоставленные крупнейшим в мире радиотелескопом, расположенным в Аресибо, Пуэрто-Рико.

Телескоп получает сигналы со всей Галактики, но у него нет времени на их обработку. Несколько миллионов компьютеров добровольцев по всему миру принимают участие в проекте.

Самые мощные телескопы были направлены на небо, чтобы проверить признаки жизни в созвездиях Тау Кита, Эпсилона Эридана и сферической массы №13 в созвездии Геркулеса. Пока что попытки найти какой-либо разум в космосе закончились неудачей.

Циклоп, проект НАСА, стоимость 10 миллиардов долларов. Тысячи телескопов установлены с интервалом в 15 километров друг от друга. Телескопы настроены на прием сигналов, распространяющихся в радиусе 1000 световых лет.

Поиск ведется не прекращаясь.

Кроме этого, жители Земли неоднократно пытались привлечь к себе внимание, отправляя различные сообщения и объекты в глубокий космос. Капсулы, содержащие земные координаты в Млечном Пути; основные физические константы и код ДНК; записи музыки Баха и изображения египетских пирамид были отправлены в космос на борту космического корабля. Но ответа из космоса нет до сих пор.

Почему молчит космос.

Радиосигналу с Земли до некоторых обнаруженных планетарных систем требуется десятки тысяч лет пути, поэтому скорее всего преждевременно проявлять признаки нетерпения. В нашей родной Галактике — Млечном Пути, есть 200 миллиардов звезд и потребуется время для решения такой глобальной проблемы. Может быть наш сигнал очень слабый для тех, кто может его обнаружить. А может быть мы еще пока не можем принять сигнал с другой стороны в силу развития нашей цивилизации. Поэтому очень много зависит от прогресса, достигнутого в области микроэлектроники и технологии создания радиотелескопов.

Может быть верна Теория темного леса? Тогда всё очень грустно.

Но есть еще одна теория — Теория зоопарка.

Согласно ей, инопланетяне используют нашу Землю в качестве зоологического исследования, эксперимента и установление связи между ними и нами строго запрещено из-за требований этого эксперимента.

Более мягкая версия теории объясняет отсутствие контактов тем, что разница в развитии между нами и ними такова, что мы просто не понимаем и не видим их сигналы. Как, например, очень проблематично годовалому ребенку объяснить теорию относительности. Мы несмышленые дети, которые не могут понять то, что им пытаются сказать взрослые и развитые цивилизации.

Кстати, недавние исследования канадских ученых показывают, что Земля примерно на 2 миллиарда лет моложе, чем подобные планеты в других солнечных системах.

Знаменитый советский астроном Иосиф Шкловский был одним из самых активных сторонников существования внеземных цивилизаций, но после десятилетий поисков, под конец жизни он пришел к печальному выводу — мы одиноки во Вселенной.

И скептиков, которые разделяют эту точку зрения, очень много.

Американские исследователи Питер Ворд и Дональд Браунли считают, что планета и ее звездная система должны соответствовать ряду жестких требований, чтобы стать местом, пригодным для жизни, не говоря уже о вероятности появления интеллекта.

Требования действительно жесткие — планета должна находиться в поясе, где вода находится в жидком состоянии; планета также должна находиться в пределах пояса газовых гигантов для поддержания орбиты; необходим большой естественный спутник, похожий на Луну, для стабилизации центра (такие спутники не обнаружены вблизи других планет); особое местоположение в галактике, особый состав коры, благоприятный температурный диапазон звезды и т. д.

Сет Шостак, ведущий астроном из Института SETI в Калифорнии, считает, что наблюдаемый быстрый прогресс в этих областях позволит человечеству открыть разумную жизнь в нашей Галактике в течение 20 лет, конечно при условии, что внеземная разумная жизнь существует.

Между прочим, поиски могут оказаться полезными и не на таких огромных расстояниях от нас. Например, на Марсе и на Европе, большом естественном спутнике планеты Юпитер. Данные, полученные несколькими космическими исследованиями, показывают, что Красная Планета обладает огромными запасами льда и древней воды, и есть вероятность, что раньше там была совсем другая атмосфера.

А зонд Galileo получил важные данные о Европе несколько лет назад. Спутник покрыт толстым слоем водяного льда над океаном, глубина которого составляет 50 км. Возможно, Земля и Европа — единственные места в Солнечной системе с огромными запасами воды. Кроме того, на Европе есть атмосфера, содержащая кислород. Сейчас ученые выясняют, является ли это кислород биологическим по происхождению, как на Земле.

Очень не хочется в конечном итоге выяснить, что мы одиноки. Пусть мы просто будем несмышлеными младенцами, пока еще непонимающими окружающий нас мир.

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