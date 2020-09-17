7 советов по медитации от самого счастливого человека в мире

Исследователи называют француза Мэтью Рикарда самым счастливым человеком в мире. В 26-летнем возрасте он переехал в Индию для того, чтобы изучать буддизм. Сегодня он является близким другом Далай-ламы и признанным знатоком буддизма. Рикард утверждает, что практика счастья занимает… 20 минут в день.

В исследовании ученого-невролога Ричарда Дэвидсона, которое проводилось в университете Висконсина, к голове Рикарда подключили 256 сенсорных датчиков. Установлено, что в момент медитации с установкой на сочувствие и сопереживание в мозге Рикарда вырабатывались гамма-волны. Эти волны связаны с процессом обучения, памятью, вниманием и сознанием и ранее ученые их не обнаруживали.

Интересным представляется тот факт, что, по словам самого монаха, секрет счастья заключается в сочувствии и сопереживании. Ученые также считают, что его левая префронтальная кора функционирует активней правой. Именно это в случае Рикарда способствует большей «выработке» ощущения счастья и уменьшает склонность к негативу.