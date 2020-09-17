7 советов по медитации от самого счастливого человека в мире

Исследователи называют француза Мэтью Рикарда самым счастливым человеком в мире. В 26-летнем возрасте он переехал в Индию для того, чтобы изучать буддизм. Сегодня он является близким другом Далай-ламы и признанным знатоком буддизма. Рикард утверждает, что практика счастья занимает… 20 минут в день.
В исследовании ученого-невролога Ричарда Дэвидсона, которое проводилось в университете Висконсина, к голове Рикарда подключили 256 сенсорных датчиков. Установлено, что в момент медитации с установкой на сочувствие и сопереживание в мозге Рикарда вырабатывались гамма-волны. Эти волны связаны с процессом обучения, памятью, вниманием и сознанием и ранее ученые их не обнаруживали.
Интересным представляется тот факт, что, по словам самого монаха, секрет счастья заключается в сочувствии и сопереживании. Ученые также считают, что его левая префронтальная кора функционирует активней правой. Именно это в случае Рикарда способствует большей «выработке» ощущения счастья и уменьшает склонность к негативу.
«Мы 12 лет пытались установить влияние долгосрочной и краткосрочной практики медитации на внимательность, сопереживание и сочувствие, а также на гармоничное эмоциональное состояние», – отметил Дэвидсон.
«Наиболее очевидные результаты мы обнаружили в случае тех, кто практикует медитацию на долговременной основе. Речь идет о людях, которые за свою жизнь медитировали около 50 тысяч раз. Тем не менее определенные положительные результаты наблюдаются и в случае тех, кто каждый день в течение трех недель медитировал по 20 минут. Несомненно, в условиях современной жизни, такому режиму медитации следовать куда более реально», – добавил он.
Советы Мэтью Рикарда о том, как освоить и практиковать медитацию:
- Здоровое сознание должно функционировать подобно зеркалу. В зеркале мелькает отражение различных людей. Отражение появляется и исчезает или сменяется другим. Точно такой же метод следует применять по отношению к мыслям. Позволяйте им приходить и уходить. Не зацикливайтесь ни на одной из них слишком долго.
- Предотвратить возникновение мыслей невозможно. Однако при помощи техники глубокого дыхания можно успокоить разум. Эта техника позволяет сфокусироваться на одной конкретной вещи – дыхании. Контролируя и направляя свой разум в нужном направлении, вы перестаете быть рабом своих мыслей.
- Осознанность. В частности, речь идет о том, чтобы сфокусироваться на своем дыхании и на ощущениях, которые возникают. Также вы можете сконцентрировать внимание на окружающих звуках, ощущение тепла или холода.
- Как только вы освоите технику из пункта №3, сможете с ее помощью культивировать положительные чувства и эмоции.
- Как и с любым другим видом деятельности, от 20-минутной медитации будет куда больше пользы, чем от 2-минутной.
- Вы можете медитировать, чтобы избавиться от негативных эмоций. Рикард по этому поводу говорит следующее: «Воспринимайте свой опыт как пылающий костер. Осознавая свою злость, вы не злитесь. Вы принимаете свою злость. Осознавая свою тревогу, вы не тревожитесь. Вы принимаете тревогу». Осознанность по отношению к негативным эмоциям поможет вам с ними совладать.
- Если вы считаете, что у вас нет времени на медитацию, подумайте о ее преимуществах. Если эта практика помогает снять стресс, сосредоточиться и в целом почувствовать себя лучше и в итоге эффективнее справиться со всем, что готовит день грядущий, то вам определено стоит потратить на медитацию хотя бы 20 минут.