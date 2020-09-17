Когда странами и народам начнет руководить робот “Пипа”?

Поскольку, после ослабления карантина, некоторые банки Уолл-стрит вызвали трейдеров и других сотрудников обратно в офисы, способность компаний соблюдать меры социального дистанцирования стала сложной задачей. Однако, похоже, она будет решена с помощь роботов, которые будут следить за карантинным режимом.

Робот по имени Pepper (pepər), разработанный SoftBank Robotics, – первый в мире социальный робот-гуманоид, способный распознавать лица и основные человеческие эмоции. Робот высотой 120 см (47 дюймов) использует оптические датчики и искусственный интеллект для распознавания людей в масках.

Pepper использует голосовое взаимодействие, чтобы предупреждать людей, если они не носят маски, говоря им: «Вы всегда должны носить маску правильно». Затем робот идентифицирует человека, который отвечает на просьбу надеть маску, и говорит: «Спасибо, что надел маску».

Идея состоит в том, что робот-гуманоид патрулирует офисные здания, торговые залы или исследовательские отделы в поисках нарушителей масочного режима. Нововведение имеет гораздо больший смысл по сравнению с использованием людей, использование которых обходится дороже. Кроме того, зачем нанимать сотрудника низшего звена, который смотрит через плечи трейдеров, ведь на торговых терминалах могут быть конфиденциальные данные.

Pepper может даже предупредить руководство о наличие на службе рецидивистов – то есть людей, которых неоднократно застукали за нарушением масочного режима. Вот робот в действии:

Поскольку JPMorgan и другие банки Уолл-стрит просят сотрудников вернуться в офис, после такого люди все лето отдыхали на вечеринках и в отпусках, будет сложно добиться от них ношения масок. Но роботы помогут решить эту задачу.

Комментарий : На самом деле SoftBank Robotics создал далеко не первого робота, который будет следить за карантином. Первым, очевидно, стал Сингапур, который выпустил в парки роботов-собачек, следящих за соблюдением социальной дистанции:

Основная масса людей не придала событию сильно большого значения, а между тем событие было знаковое – людей начали постепенно приучать к появлению среди них железных помощников. И теперь прогресс идет дальше. Сегодня он пришел в офисы больших и богатых корпораций, но завтра такие роботы появятся повсеместно и даже мэрии городков, где вечно нет денег, чтобы починить уличные сортиры и сделать косметический ремонт в больничках, изыщут средства на робототехнику. А послезавтра появится и нечто, наподобие Страж-птицы.

Тем не менее, на новшество можно посмотреть и с точки зрения оптимистов, которые тоже наверняка найдут в этом всем ряд положительных моментов. Так, сегодня роботу “Пипе” доверили работу младшего офисного персонала, однако с работой двуногих менагеров “Пипа”справится гораздо лучше. Особенно это касается менагеров , которые менагерят на уровне государств.

Работа у них не пыльная: сидеть за столом с десятью телефонами специальной связи, принимать звонок по 11-му аппарату и, своими словами, пересказывать услышанное менагерам более низкого уровня. “Пипа” справится с этим гораздо лучше, донеся ценную мысль верховного руководителя стран и народов без искажений. При этом “Пипе” не нужен роскошный офис, особняки, яхты, охрана и прочее. А чтобы менагеры, которым “Пипа” передает команды четко их выполняли – “Пипа” будет пускать им разряды электричества в голову через специальный чип. Шаг в правильном направлении – легкий разряд в центр удовольствия, шаг влево или в право – разряд в центр боли. Эффективно и быстро.

Еще лучше эта инновация будет работать на уровне Парламента. Если вместо андроидов там посадить “Пипу” – Парламент будет работать 24 часа в сутки, без перерывов на какие-то “каникулы”. Не будет каких-то “встреч в кулуарах”, убеждений нажать кнопку для голосования и так далее. Верховный лидер прислал команду – и Парламент проголосовал. Нужные законы будут приниматься со скоростью света.

Наконец, возникнет вопрос о самом верховном лидере, который, даже если ему 20 лет, рано или поздно постареет и возникнет вопрос преемника, что грозит революционными последствиями. Так же верховный лидер на биологической основе может утром встать не стой ноги, или мучиться от мигреней из-за перемены погоды, или колебаться на предмет нажать или не нажать красную кнопку. Скайнет справится с этим всем гораздо лучше.

Правда, стараниями Сары Коннор у Скайнет плохая репутация, поэтому странами и народами лучше управлять опосредованно, дав каждой стране и народу свою “Пипу” с национальным флагом на корпусе – чтобы её все любили и славили, говоря что “Наша Пипа всех мудрее”. Но при этом все “Пипы” будут завязаны на всемирный Искусственный Интеллект, который и приведет мир к всеобщему процветанию.

Не знаем, сколько до этого светлого дня осталось, но всё к тому идет, так что следим за развитием событий.

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