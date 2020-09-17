Миссия кошки – очистить вашу жизнь от негативной энергии

Многие думают, что кошки ничего не делают, кроме как едят, спят и мяукают. Но на самом деле эти животные приносят много пользы своим хозяевам, и происходит это на энергетическом уровне.
Кошки с большим усердием трудятся над тем, чтобы избавить наши жизни от негативной энергии. Да, некоторые из них от природы очень ленивы, но вы, наверное, замечали, что даже маленький котенок старается всегда подойти и утешить, когда вы чувствуете себя подавленными. Это один из многих способов, которыми питомцы помогают вам очиститься от негатива и обрести состояние гармонии с окружающим миром.
Люди издавна знали о магической силе кошек. Источником этой силы является их невероятная способность чувствовать тонкие материи.
Собаки защищают нас и жилища от злоумышленников, а вот кошки защищают пространство и нас самих от столкновения с незваными гостями другого типа – от негативных энергетических субстанций.
Вам приходилось когда-нибудь внимательно наблюдать за кошачьим поведением? Мы согласны с тем, что оно может показаться странным и загадочным. По сравнению с собаками, которые более жизнерадостны и эмоционально зависимыми от хозяев, кошки ведут себя намного более спокойно и отстранено.
Кажется, что они находятся в постоянном взаимодействии с чем-то невидимым, даже если живут рядом с нами. Это происходит потому, что они обладают связью с более высокими уровнями мироздания – теми уровнями, которые не видны человеческому глазу.
Возможно, вам приходилось замечать, как ваша кошка сидит и смотрит на какую-либо неподвижную точку, будто видит что-то такое, что мы не способны уловить с помощью зрения. Возможно, так оно и есть. Вселенная состоит из различных видов энергии, и эти энергии, будь то они позитивные или негативные, все время находятся в движении.
Кошек притягивает к негативной энергии, как магнитом. Чем больше ее скапливается в определенном месте, тем больше эти животные чувствуют потребность поглощать и преобразовать ее. Если вы обратили внимание на то, что ваша кошка проводит большую часть времени в определенной комнате, то знайте – это происходит не просто так.
Чем более расслаблен ваш пушистый любимец, тем больше он трудится, осознаете вы это или нет.
Кроме того, кошки способны защищать людей от проклятий, сглаза и тому подобных вещей. Поэтому нужно как можно чаще контактировать со своим питомцем, словно это талисман или оберег, что позволит ему уберечь вас от дурного глаза и дурных мыслей окружающих.
Для того, чтобы использовать кошачью силу максимально, необходимо научиться правильно брать питомца на руки. Делать это нужно так, чтобы вы левой рукой могли медленно гладить шею кошки, а правой – поглаживать ее по хвосту. Это создаст с кошкой полный контакт, а также даст возможность полноценно пользоваться всеми ее чудесными способностями.
Считается, что кошки обладают целительной силой. Поглаживая или просто лежа с ней рядом, вы сможете полностью избавиться от тяжести эмоционального стресса.
Итак, кошка является мощнейшим средством для очищения окружающего пространства от негативной энергии. И если у вас есть кошка, обязательно поблагодарите ее за то, что она делает для вас и вашего дома.