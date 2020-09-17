Миссия кошки – очистить вашу жизнь от негативной энергии

Многие думают, что кошки ничего не делают, кроме как едят, спят и мяукают. Но на самом деле эти животные приносят много пользы своим хозяевам, и происходит это на энергетическом уровне.

Кошки с большим усердием трудятся над тем, чтобы избавить наши жизни от негативной энергии. Да, некоторые из них от природы очень ленивы, но вы, наверное, замечали, что даже маленький котенок старается всегда подойти и утешить, когда вы чувствуете себя подавленными. Это один из многих способов, которыми питомцы помогают вам очиститься от негатива и обрести состояние гармонии с окружающим миром.

Люди издавна знали о магической силе кошек. Источником этой силы является их невероятная способность чувствовать тонкие материи.