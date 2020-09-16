5 жизненных принципов каждого знака Зодиака

Овен
- Не надо со мной воевать.
- Я лучше сделаю и пожалею, чем не сделаю и пожалею.
- Люди молоды до тех пор, пока молодым остается их дух.
- Упрямиться – не порочно.
- Я не напал, я оборонялся.
Телец
- Мне не надо ничего, что принадлежит другому, и не желаю, чтобы кто-то прикасался к тому, что принадлежит мне.
- Кому не нравится вкусная еда, тот бессердечный мизантроп.
- У меня не настолько много денег, чтобы покупать дешевые вещи.
- Не нужно спорить с глупцом.
- Доверие трудно заслужить и легко потерять.
Близнецы
- Никто не знает, что принесет завтра.
- Два мозга продуктивнее одного.
- Люди лишь утешают себя тем, что качество главенствует над количеством.
- Любовные отношения закончатся, друзья останутся.
- Скука – это изобретение дьявола.
Рак
- Мой дом – моя крепость.
- Терпеливый человек имеет право на все.
- Проще говорить об изъяне, чем устранить его.
- Умного нередко считают человеком «не в себе».
- Люди, не меняющие собственного мнения, любят себя, а не правду.
Лев
- Победа любой ценой.
- Воспитанный человек – наполовину победитель.
- Если делать что-то, то делать это хорошо.
- Любовь, не проявляющаяся во всех красках, это не любовь.
- Ложь – это плохой транспорт.
Дева
- Терпеливый и настойчивый человек добивается многого.
- Ложь во имя добра – это хорошо.
- Человек познается в трех ситуациях – когда он ест, когда богатеет и когда выпивает.
- Растрачивать время на пустяки – очень глупо.
- Всегда доверяйте мозгу, а сердцу – лишь иногда.
Весы
- Если счастьем поделиться, оно увеличится.
- Дипломатия – это дорога к успеху.
- Принципиальные люди часто оказываются глупцами.
- Держи друга рядом, а недруга еще ближе.
- Любовь нуждается в доказательстве.
Скорпион
- Если вы занимаетесь чем-то без страсти, значит, вы занимаетесь не тем.
- Лиса меняет свою шерсть, но не натуру.
- Все, что не достается благодаря труду, лишено ценности.
- Не съев пуд соли с человеком, вы никогда его не узнаете.
- То, что не убивает нас, делает сильнее.
Стрелец
- Лучше потерять с умным, чем найти с дураком.
- Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
- Лучше учиться на чужих промахах, а не на своих.
- Слова ничего не значат без поступков.
- С любовью – каждое дело легкое.
Козерог
- Человек неверующий и потерявший веру в себя – бессилен.
- Время – деньги.
- Легко быть умным задним умом.
- Правила придуманы от нечего делать.
- Грош цена людям, не умеющим сдержать собственных слов.
Водолей
- Если я не просил об этом, значит, вы не советуете, а навязываете.
- Настоящая красота – это жить так, как тебе хочется.
- Все мы появляемся на свет одинокими.
- Нет ничего красивее любви, но это самая большая слабость людей.
- Чтобы обрести врага, нужно всего лишь занять деньги другу.
Рыбы
- Зачем делать что-то сейчас, если этим можно заняться на следующий день?
- Обещать – значит пустословить.
- Нет ничего важнее музыки, смеха и слез.
- Настоящая любовь любит слабости другого, а не сильные стороны.
- Пока вы не поймете себя, вы не сможете понять других.