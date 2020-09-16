5 жизненных принципов каждого знака Зодиака

Овен

  1. Не надо со мной воевать.
  2. Я лучше сделаю и пожалею, чем не сделаю и пожалею.
  3. Люди молоды до тех пор, пока молодым остается их дух.
  4. Упрямиться – не порочно.
  5. Я не напал, я оборонялся.

Телец

  1. Мне не надо ничего, что принадлежит другому, и не желаю, чтобы кто-то прикасался к тому, что принадлежит мне.
  2. Кому не нравится вкусная еда, тот бессердечный мизантроп.
  3. У меня не настолько много денег, чтобы покупать дешевые вещи.
  4. Не нужно спорить с глупцом.
  5. Доверие трудно заслужить и легко потерять.

Близнецы

  1. Никто не знает, что принесет завтра.
  2. Два мозга продуктивнее одного.
  3. Люди лишь утешают себя тем, что качество главенствует над количеством.
  4. Любовные отношения закончатся, друзья останутся.
  5. Скука – это изобретение дьявола.

Рак

  1. Мой дом – моя крепость.
  2. Терпеливый человек имеет право на все.
  3. Проще говорить об изъяне, чем устранить его.
  4. Умного нередко считают человеком «не в себе».
  5. Люди, не меняющие собственного мнения, любят себя, а не правду.

Лев

  1. Победа любой ценой.
  2. Воспитанный человек – наполовину победитель.
  3. Если делать что-то, то делать это хорошо.
  4. Любовь, не проявляющаяся во всех красках, это не любовь.
  5. Ложь – это плохой транспорт.

Дева

  1. Терпеливый и настойчивый человек добивается многого.
  2. Ложь во имя добра – это хорошо.
  3. Человек познается в трех ситуациях – когда он ест, когда богатеет и когда выпивает.
  4. Растрачивать время на пустяки – очень глупо.
  5. Всегда доверяйте мозгу, а сердцу – лишь иногда.

Весы

  1. Если счастьем поделиться, оно увеличится.
  2. Дипломатия – это дорога к успеху.
  3. Принципиальные люди часто оказываются глупцами.
  4. Держи друга рядом, а недруга еще ближе.
  5. Любовь нуждается в доказательстве.

Скорпион

  1. Если вы занимаетесь чем-то без страсти, значит, вы занимаетесь не тем.
  2. Лиса меняет свою шерсть, но не натуру.
  3. Все, что не достается благодаря труду, лишено ценности.
  4. Не съев пуд соли с человеком, вы никогда его не узнаете.
  5. То, что не убивает нас, делает сильнее.

Стрелец

  1. Лучше потерять с умным, чем найти с дураком.
  2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
  3. Лучше учиться на чужих промахах, а не на своих.
  4. Слова ничего не значат без поступков.
  5. С любовью – каждое дело легкое.

Козерог

  1. Человек неверующий и потерявший веру в себя – бессилен.
  2. Время – деньги.
  3. Легко быть умным задним умом.
  4. Правила придуманы от нечего делать.
  5. Грош цена людям, не умеющим сдержать собственных слов.

Водолей

  1. Если я не просил об этом, значит, вы не советуете, а навязываете.
  2. Настоящая красота – это жить так, как тебе хочется.
  3. Все мы появляемся на свет одинокими.
  4. Нет ничего красивее любви, но это самая большая слабость людей.
  5. Чтобы обрести врага, нужно всего лишь занять деньги другу.

Рыбы

  1. Зачем делать что-то сейчас, если этим можно заняться на следующий день?
  2. Обещать – значит пустословить.
  3. Нет ничего важнее музыки, смеха и слез.
  4. Настоящая любовь любит слабости другого, а не сильные стороны.
  5. Пока вы не поймете себя, вы не сможете понять других.

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