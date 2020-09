Облака тли в Красноярске: тля готовится к смещению полюсов?

Официальные СМИ сообщили, что это нашествие тли, однако, это не совсем так:

Таким образом речь идет об инвазии двух, как минимум, видов насекомых, что уже не просто странно, а странно в квадрате. А если посмотреть еще шире, в сторону, например, Камчатки – то странности будут уже в какой-то кубической степени:

Время от времени, на той или иной территории, случаются какие-то неожиданно резкие увеличения популяции насекомых. Наверное, это нормально. Но, если вспомнить сообщения о нашествиях последнего времени, то становится очевидно – с миром что-то определено не так.

С позапрошлого года в Греции, например, невероятно расплодились пауки и если раньше паутина накрывала пару облюбованных насекомыми кустов, то сейчас покрытие стало тотальным:

#LosAngeles #Hollywood (Huge 1000ft spider web appears overnight on a beach in Greece)



A tranquil beachfront has been transformed by the starving spiders.

A giant web spanning 1,000ft has mysteriously appeared overnight in… https://t.co/2GD0ys6Rlf pic.twitter.com/wU3mHEzjYn— Street Culture Magazine (@__StreetCulture) October 19, 2019