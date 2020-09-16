Облака тли в Красноярске: тля готовится к смещению полюсов?

Как сегодня сообщают уже даже газеты и телекомпании Западного полушария, в середине сентября Красноярск столкнулся с нашествием насекомых, аналогов которому не припоминают даже самые пожилые местные жители:

Официальные СМИ сообщили, что это нашествие тли, однако, это не совсем так:

Таким образом речь идет об инвазии двух, как минимум, видов насекомых, что уже не просто странно, а странно в квадрате. А если посмотреть еще шире, в сторону, например, Камчатки – то странности будут уже в какой-то кубической степени:

Время от времени, на той или иной территории, случаются какие-то неожиданно резкие увеличения популяции насекомых. Наверное, это нормально. Но, если вспомнить сообщения о нашествиях последнего времени, то становится очевидно – с миром что-то определено не так.

С позапрошлого года в Греции, например, невероятно расплодились пауки и если раньше паутина накрывала пару облюбованных насекомыми кустов, то сейчас покрытие стало тотальным:

Massive Spider Web Takes Over Beach In Greece | DETAILS: https://t.co/HZuxD9ke3R pic.twitter.com/oR2YXWp5Rh— CBS Philly (@CBSPhilly) September 21, 2018

#LosAngeles #Hollywood (Huge 1000ft spider web appears overnight on a beach in Greece)



A tranquil beachfront has been transformed by the starving spiders.

A giant web spanning 1,000ft has mysteriously appeared overnight in… https://t.co/2GD0ys6Rlf pic.twitter.com/wU3mHEzjYn— Street Culture Magazine (@__StreetCulture) October 19, 2019

Первый твит за конец сентября позапрошлого года, второй твит из 2019-го, поэтому через пару недель Греция снова будет на первых полосах – пауки там облепят всё.

Второй регион – Мексика и Америка. Чего там только не было: и нашествия комаров, и нашествия тли, и какие-то гигантские осы-убийцы, расплодились термиты и сожрали не только дерево, но и разрыхляют дамбы. Такого в США не было отродясь. Мы, конечно, XIX век в Америке не застали, но есть масса художественной литературы, написанной в то время, поэтому, если бы какие-то комары, какие-то торнадо и прочие неприятности были для ковбойцев с индейцами проблемой – это нашло бы отражение в литературе. Но не нашло. Гризли на людей нападали, а комары и термиты нет.

Третий регион – Ближний Восток, где из нор каждый год вылазят орды каких-то прожорливых тварей, для которых у энтомологов нет еще и названия:

Walls covered in bugs in Makkah, Saudi Arabia. No Non-Muslims may enter, but pests are welcome. pic.twitter.com/NdSnlR7ROL— Abdullah Sameer (@abdullahadam) January 8, 2019

Каждый регион, каждая страна от чего-то страдает. Китай одновременно с короной атаковали какие-то гигантские москиты, один вид которых вызвал рвоту даже у местных гурманов. Великобританию и Европу жрут какие-то азиатские черви, из-за размножения которых дождевых червей почти не осталось совсем. Раньше ими после дождя ими был укрыт весь асфальт, а сейчас все сожрала эта метровая подземная саранча.

Наконец, обычная саранча, которая расплодилась в совсем необычных количествах – нашествия сейчас не в какой-то провинции в Пакистане, и шириной в континенты. Весной, например, орда, зародившаяся в Аргентине прошла обе Америки и пришла жрать кукурузку в Мексике. Разве это нормально? Это совсем ненормально и одними изменениями климата/экологии происходящее не объяснить.

Насекомые, как и все живое в этом мире управляются своим специфическими эгрегорами, чем-то наподобие коллективного разума. Если 50 лет назад про это были только теории – сегодня это доказанный научный факт – пчелы, участвующие в эксперименте в Австралии как-то обмениваются информацией с популяциями сородичей, летающих над территорией США. Поэтому, если все насекомые как-то дико и неудержимо размножаются – очевидно именно эгрегоры дали им ключ на старт. Но почему?

Мы, конечно, не прославленные телепаты, с царями над полчищами саранчи не общаемся, но кое-кого из энтомологов читали. И они пишут, что у насекомых, как и вообще у всех животных, включая людей, перед массовым падежом наблюдаются резкие всплески роста популяции.

Например, перед особо холодной зимой гусеницы производят больше бабочек, чтобы у вида было больше шансов на выживание. А женщины перед войной рожают больше мальчиков, чем девочек – это знают даже не энтомологи. И если за людей мы достоверно не знаем, может поголовьем управляют и “марсиане”, то насекомым и животным команду дает управляющее ими единое информационное поле. Поэтому, раз все эти бедные мошки плодятся с такой страшной безумной силой – видимо, эгрегор решил таким образом поднять их шансы на выживание. Но шансы на выживание перед чем?

Как выше было замечено – мы не телепаты, потому точно не знаем. Но – следим за развитием событий.

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