Провидцы прошлого о Третьей мировой войне

Мысли о Третьей мировой войны способны напугать даже сильных духом людей, что является вполне нормальным. Многие страны обладают ядерным оружием, а как мы помним из истории, то США уже испытали ядерное оружие на японских городах Нагасаки и Хиросима. Представляете что будет если Россия, США, Китай и другие страны одновременно запустят подобные ракеты?

Хотелось бы верить в то, что эти события никогда не потрясут мир, но сейчас на планете сохраняется настолько нестабильная ситуация, что война может начаться внезапно, практически уничтожив планету и всю цивилизацию. Как бы не хотелось не думать о плохом, но эти мысли всё-таки возникают. Что говорится в самых известных пророчествах о Третьей мировой войне, стоит ли ждать её и когда она может начаться?

Ванга

Ванга до сих пор остаётся одной из самых интересных предсказательниц. Болгарская ясновидящая неоднократно предупреждала мир о глобальной войне, которая должна начаться в будущем. В 1978 году она произнесла слова, которые многими трактуются как слова о наступлении Третьей мировой, но точных слов в пророчествах Ванги об этом ничего не сказано. Эти слова звучат следующим образом:

«Человечеству уготовано ещё много катаклизмов и бурных событий… Грядут тяжкие времена, людей будет разделять их вера… Древнейшее учение придёт в мир… Меня спрашивают, когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Ещё Сирия не пала…»

Мишель Нострадамус

Стоит отметить, что практически все пророчества Нострадамуса можно трактовать по-разному, поэтому споры о пророчествах этого предсказателя насчёт глобальной войны в будущем расходятся.

«Кровь, человеческие тела, покрасневшая вода, на землю падает град… Я чувствую приближение большого голода, он будет часто отходить, но потом станет всемирным».

Если эти пророчества правдивы, то война может продлиться порядка 27 лет, а сама война начнется в Ираке. Интересно, что в начале года ситуация между Ираком, Ираном и США крайне обострилась. Остаётся надеяться на то, что главы стран сумеют урегулировать конфликт.

Иона Одесский

Иона ушёл из мира около 8 лет назад, но слова этого старца о глобальной мировой войне вспоминают довольно часто. Звучат они следующим образом:

«Будет. Через год после моей смерти все и начнется. В одной стране, меньшей, чем Россия, возникнут очень серьезные настроения. Продлится это два года и закончится большой войной. А потом будет русский царь»

Григорий Распутин

Распутин был действительно человеком, который сделал множество пророчеств, которые исполнились в будущем, сотрясая мир своими событиями. Григорий предсказал падение императорского режима, блокаду Ленинграда и начало Второй мировой войны, распад СССР и

начало Третьей мировой.

«По дорогам Европы поползут три голодных змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом – и это меч, и у них один закон – насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же».

Серафим Вырицкий

Любители исторических пророчеств часто вспоминают старцы Серафима Вырицкого когда речь идёт о Третьей мировой войне. После окончания Второй мировой войны предупредил, что в будущем подобное повториться, а опасности стоит ждать от Китая, который решит захватить Россию.

«Нет, это еще не все. Еще будет страху больше, чем было. Вы еще встретите ее…»

Многие помнят знаменитую Джуну, которая часто была желанным гостем в Кремле. Она общалась со знамениты и богатыми людьми, желавшими узнать о своей судьбе и будущем. Но интересно то, что Джуна категорически отрицала возможность начала глобальной войны в будущем.

«Моя интуиция меня никогда не подводит… Третьей мировой войны не будет. Категорически!».

Это далеко не все пророчества, но в этой статье я привёл самые значимые. Мне бы очень хотелось поверить в позитивный прогноз для нашей цивилизации. Но если война всё-таки случится, то это станет настоящим апокалипсисом для всей планеты.

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