В тающих льдах Гренландии снова найдено НЛО

Как сообщает 14 сентября Express.co.uk без гиперссылки на Скотта Уоринга, на шельфе Гренландии найдено нечто, напоминающее древний НЛО, вмороженный в лёд:

Как честный и дотошный исследователь Скотт приводит не только скрины, но и координаты объекта, так что в правдивости его слов может убедиться любой желающий:

Подобных открытий ютуберы делают каждый день довольно много, после чего активно выдают желаемое за действительное, однако, в данном случае речь идет об одном из немногих очевидных фактов наличия на карте чего-то, что невозможно объяснить общепринятыми стандартами. Это не тень, не причудливый айсберг, не какая-то поделка шутников или кинематографистов.

Длина сторон треугольного объекта где-то 70 метров. Скотт – уфолог немного наивный, поэтому он призывает Элона Маска немедленно отправится по указанным координатам, исследовать объект и построить на его основе нормальный космический корабль. То есть Скотт, при всем уважении, не понимает, что есть реальный космос, а есть потешные космонавты, которых Элон как раз и возглавляет. Их задача – летать верхом на фейерверках и развлекать публику, но не более того. Тем не менее, тема с этим объектом весьма интересная, хотя и поднята, безуспешно, в 333-й или много более раз.

Пару лет назад “летающее блюдце”, торчащее из ледника, нашли, например, в Антарктиде:

Оно до сих пор лежит по адресу 66.273354, 100.984661 – и никто не отправляет туда экспедиции с исследованиями, хотя объект явно искусственный. Не факт, что это космический корабль, но объект все равно заслуживает бОльшего внимания, чем ловля каких-то мифических “нейтрино” на Южном Полюсе. Тем не менее, на нейтрины деньги выделяются, есть даже расходная статья на корм для пингвинов и памперсы для отважных полярников, а посмотреть, что там такое за круглая железяка денег как бы нет. Но не все так печально.

Одним из самых слабых моментов современной альтернативной хронологии, согласно которой нынешней цивилизации от силы 500-700 лет, является отсутствие убедительного количества артефактов. Египетские пирамиды, Баальбек, шахты и подземелья со следами работы проходческого комбайна – это все замечательно. Но где сам комбайн? Ну хоть один?

Если представить, что завтра этот мир встретит свой большой звездец, то танки и прочую бронетехнику археологи будут выкапывать из болот не менее тысячи лет. Даже пролежав в болоте с 1940- годов танки и пушки находятся во вполне приличном состоянии, их можно заставить ездить и стрелять. А если танк закопать в пустыне – то 1 000 лет хранения для него не предел.

То же самое касается прочей тяжелой техники. Если закопать в грунт чудо-автомобиль “жигули”, то лет через сто он превратится в мелкодисперсную труху. Но если закопать авианосец или крейсер – гнить он будет довольно долго. То же самое касается зданий и сооружений.

Ну и где оно? Или древние были настолько тупые, что строили только акведуки? А как же Махабхарата и Гита? Там описаны абсолютно фантастические бои с применением всех сил и средств: ракет, авиации, боевых роботов и прочего. Куда все пропало? Сожрали какие-нибудь наниты?

Подобное объяснение сегодня рассматривается как одно из самых реальных, тем не менее, есть еще одно объяснение: Гренландия, Океан, Антарктида. То есть остатки предыдущего витка цивилизации лежат где-то на дне морском и под километрами льда. Там, где сейчас живем мы древние не селились и пирамиды построены в совсем незапамятные времена, после которых было еще штук пять потопов. И техника за это колоссальное время сгнила или была разобрана на топоры и бусы. Но оставшееся от последней цивилизации и вмороженное во льдах кое-что сохранилось – в чем и состоит теперь главная “проблема” глобального потепления.

То, что слегка затопит Флориду – оно и фиг бы с ним, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но что будет, когда растает Гренландия и из-подо льда восстанут древние города? С Антарктидой попроще – туда можно не пустить, но в Гренландии живут люди, вокруг плавают пароходы и корабли, а над островом летают разные самолеты. Появление руин нужно будет как-то объяснять. Возможно, как раз против этого и борется юная Грета? Чтобы не было вопросов?

Хотя, с другой стороны – сегодня кругом летают марсианские пепелацы, их видят уже даже ленивые и тупые – но официалы по этому поводу молчат. Точно так же будут молчать и поводу остатков протоцивилизации. Люди будут толпами кататься в Гренладию, появится рынок артефактов, шахтеры и челноки, которые будут копаться в отходах недостижимого древнего мира – а официалы все так же будут раздвигать пальцы, морщить лбы и втирать про каких-то викингов, так что следим за развитием событий.

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