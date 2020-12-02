Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше

Астрофизики заявили, что возраст внеземной цивилизации, которая первой установит контакт с человечеством, будет в два раза превышать его возраст.
Чтобы прийти к подобным выводам исследователи применили модель известную как экспоненциальное распределение. Данная модель считается очень распространенной и требует только одну переменную для получении кривой.
В поисках внеземной жизни ученые создают огромное количество разнообразной техники, и чем дальше, тем сильнее желание исследователей обнаружить братьев по разуму. Астрофизики создают различные теории и сценарии будущих контактов, так как уверены, что рано или поздно наступит этот долгожданный момент.
Сейчас ученые рассуждают, какой будет внеземная цивилизация, которая первой выйдет на контакт с нами. Астрофизик Карл Саган уверен, что по техническим характеристикам она будет существенно отличаться от человеческой. Ученый не решился обозначить возраст инопланетной цивилизации, однако считает, что ей к этому моменту должно быть не менее одного миллиарда лет.
Определить более конкретный возраст инопланетян решился коллектив астрономов, который в своих расчетах использовал обычную статистику. Научные работники пришли к выводу, что внеземная цивилизация, скорее всего, будет значительно старше человечества. Используя экспоненциальное распределение, они пришли к выводу, что человечество в будущем будет контактировать с инопланетной цивилизацией, возраст которой будет 1 миллиард лет.
Оказалось, что средняя продолжительность внеземной разумной жизни будет примерно в два раза старше возраста человечества. При этом астрономы не уточнили, какой возраст у нашей цивилизации, но отметили, что математический подход в данном случае работает независимо от исходной цифры.
Если учесть, что мы сами не представляем, каков возраст нашей цивилизации, то имеет ли смысл данный расчет? Ясно одно — если инопланетяне к нам прилетят, то они будут технически более развитой цивилизацией, и никакие расчеты здесь не нужны. А мы можем только строить гипотезы, мечтая о будущих контактах, которые могут оказаться для нас не очень полезными. Ведь человечество будет значительно уступать в развитии, а значит беззащитно перед любой внешней угрозой.