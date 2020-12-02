Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше

Астрофизики заявили, что возраст внеземной цивилизации, которая первой установит контакт с человечеством, будет в два раза превышать его возраст.

Чтобы прийти к подобным выводам исследователи применили модель известную как экспоненциальное распределение. Данная модель считается очень распространенной и требует только одну переменную для получении кривой.

В поисках внеземной жизни ученые создают огромное количество разнообразной техники, и чем дальше, тем сильнее желание исследователей обнаружить братьев по разуму. Астрофизики создают различные теории и сценарии будущих контактов, так как уверены, что рано или поздно наступит этот долгожданный момент.