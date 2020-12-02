Женщины этого знака Зодиака настолько необычны, что вы привязываетесь к ним навсегда

Если вы полюбили женщину, рожденную под знаком Рыб, то это навсегда. И даже если вы пойдете разными путями, вы все равно всегда будете о ней помнить. Она как первые лучи весеннего солнца, первый дождь после засухи, первый снег, покрывающий землю мягким покрывалом.

Мистическая сила Рыб состоит в том, что своей любовью они обволакивают не только разум человека, но и его душу.

Рыбы – это знак, который символизирует собой тайну и романтику. Эта женщина и горько, и сладкая, потому что ее любовь может не только опьянить, но и вызвать сильнейшее потрясение.