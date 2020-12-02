Женщины этого знака Зодиака настолько необычны, что вы привязываетесь к ним навсегда

Если вы полюбили женщину, рожденную под знаком Рыб, то это навсегда. И даже если вы пойдете разными путями, вы все равно всегда будете о ней помнить. Она как первые лучи весеннего солнца, первый дождь после засухи, первый снег, покрывающий землю мягким покрывалом.
Мистическая сила Рыб состоит в том, что своей любовью они обволакивают не только разум человека, но и его душу.
Рыбы – это знак, который символизирует собой тайну и романтику. Эта женщина и горько, и сладкая, потому что ее любовь может не только опьянить, но и вызвать сильнейшее потрясение.
Представительниц этого знака сложно любить, но не любить еще сложнее.
Рыбы несут внутри себя знание Вселенной и чувствуют своих партнеров на совершенно ином уровне, чем большинство других людей.
Они обладают способностью понимать без объяснений. Умеют принимать и чувствовать партнера целиком – со всеми его недостатками и достоинствами. Любовь, которую дарят женщины этого знака Зодиака, не сравнить ни с чем.
Рыбы никогда не любят наполовину, их сердце в отношениях всегда остается открытым.
Рыбы становятся для своих возлюбленных тем убаюкивающим сном, в котором они даже не мечтали оказаться. Они застенчиво улыбаются и дарят соблазнительные поцелуи. Рыбы – большие романтики и мечтатели. Эти женщины с легкостью перемещаются в мир фантазий, который они не только создают, но и живут в нем большую часть времени.