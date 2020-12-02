14 декабря 2020 года мир запомнит надолго

Как утверждает астрономия, из одной и той же произвольно выбранной точки Земли полное солнечное затмение наблюдается, в среднем, 1 раз в 365 лет. Совпадение с количеством дней в году довольно странное, но это – тема отдельного исследования. Тема же нашего материала – солнечные затмения 21 августа 2017 года и 8 апреля 2024 года, к которым много раз пытался привлечь внимание публики господин WILLIAM FREDERICK, он же The End Times Forecaster. Почему?

Первое чудо этих затмений состоит в том, что линия затмений образует на Северной Америке как бы крест:

Второе чудо этих затмений состоит в том, что временная дистанция между ними составляет, ВНИМАНИЕ:

6 лет

6 месяцев

6 недель

6 дней

Итого у нас получаются даже не три шестерки, а 6666!

Но идем дальше и переходим к третьему чуду этих двух затмений. Если считать дистанция между ними не в шестерках, а просто в днях, то мы получим мало о чем говорящую цифру 2423 дней:

Разделив 2423 на 2, мы получим 1211 дней и 12 часов, после чего прибавим полученный результат (1211 дней и 12 часов) к дате солнечного затмения 21 августа 2017 года:

А если прибавить к этой дате не только дни, но и часы, то мы попадаем практически час в час в солнечное затмение 14 декабря 2020 года. Это ли не чудо?!

Таким образом три затмения как-то оккультно связаны и нет никакого сомнения, что в этот день глобалисты будут как-то камлать. На это, в частности, дает указание мультфильм I, Pet Goat II, в котором показано именно затмение 14-го декабря, о чем мы рассказывали в материале I, Pet Goat II обещает на 14-21 декабря Большой Бада-Бум.

Далее. Америка сейчас находится в как бы подвешенном состоянии после очень странных выборов президента США. Скорее всего итог этих выборов подведет голосование Коллегии выборщиков, которое пройдет 14 декабря. И в Соединенных Штатах сейчас такая ситуация, что, за кого бы выборщики не проголосовали – мирного исхода не будет.

Так же вспомним предсказание знаменитого польского парапсихолога Кшиштофа Яцковского, согласно которому 15 декабря “Турция будет в огне”. Подробно мы об этом рассказывали в материале 15 декабря Турция будет в огне.

Наконец, посмотрим календарь еврейских праздников, на дни которых глобалисты любят устраивать сюрпризы Израилю. Как пишет Комсомольская правда, с 10-го декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года у евреев будет Ханука и на 14 декабря выпадает ровно её середина.

И вот теперь у нас вопрос к читателям: у кого еще есть сомнения в том, что 14 декабря мир не треснет? Планета, конечно, не расколется пополам, поскольку ей еще нужно будет дожить до 2024-го года, когда цикл затмений завершится. Но в середине цикла, то есть 14 декабря определено должно произойти нечто совершенно неординарное, что запустит последовательность событий, итог которых как раз и наступит в 2024-м году.

Исходя из географии затмений, Хануки и предсказания Яцковского, все будет как-то связано с США и Ближним Востоком, особенно с Израилем. Возможно, что именно в этот день начнется война Израиля и США с Ираном, которая сейчас может случится в любой момент, так что следим за развитием событий.

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