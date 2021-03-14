Ученые фиксируют стремительное погружение городов под воду

Команда ученых из Университета Восточной Англии (Великобритания) обнаружила, что прибрежные города погружаются под воду в несколько раз быстрее, чем наблюдалось ранее. Оказывается, дело не только в росте уровня Мирового океана, связанного с глобальными климатическими изменениями, но и из-за антропогенных факторов. Деятельность человека ускоряет процесс оседания суши. Об этом сообщается на страницах издания «Nature Climate Change».
По наблюдениям ученых, скорость погружения прибрежных территорий под воду примерно равна 2,6 миллиметра в год. Данный темп с некоторой стабильностью сохранялся на протяжении двух последних десятилетий. Однако, ученые произвели новые подсчеты и выяснили, что в уже пострадавших регионах этот процесс достиг темпа 7,8-9,9 миллиметра в год.
Столь высокие темпы проседания суши напрямую связаны с деятельностью человека. Добыча углеводородов, откачка грунтовых вод и возведение плотин напрямую влияют на процессы проседания земли, которые во всем мире затронули 58% населения, проживающего на прибрежных территориях.
Ученые сообщают, что произошедший перенос столицы Индонезии из Джакарты на отдельный остров является прямым следствием оседания суши. Крупные прибрежные мегаполисы, где проживают миллионы людей, становятся уязвимыми для приливов и штормовых нагонов. По мнению исследователей, чтобы остановить или хотя бы затормозить проседание суши необходимо срочно начать регулирование процесса откачки грунтовых вод. Поможет ли?