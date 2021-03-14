Астрофизик: Луна все время «падает» на Землю, но промахивается

Наверняка многие из нас задавались вопросом: почему под притяжением Земли Луна никак не падает на нее? Норвежский астрофизик Вигго Ханстеен (Viggo Hansteen) дал простое объяснение данному явлению.

По его словам, Луна постоянно «падает» на Землю, но промахивается из-за своего вращения, которое заставляет ее находиться на одном и том же расстоянии от планеты. Получается, что естественный спутник Земли удерживают на своей орбите два фактора: притяжение нашей планеты и скорость ее вращения.

Точно по такому же принципу происходит взаимодействие Земли и нашего светила. Если бы наша планета внезапно остановилась, то очень скоро оказалась бы на поверхности Солнца.