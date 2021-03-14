Смартфоны будут не нужны: куда приведет нас развитие коммуникационных технологий

В настоящее время уже существуют разработки, позволяющие распознавать слова, произнесенные человеком мысленно. А в ближайшее десятилетие, по мнению футурологов, будет разработана бесконтактная технология, передающая визуальный и звуковой сигнал прямо в мозг. Человек сможет мгновенно обмениваться с собеседником огромным количеством информации.
Кстати, уже начавшееся внедрение технологии 5G даст новые возможности для развития средств связи.
Человек будущего настолько «сроднится» с коммуникационными устройствами, что не сможет без них поддерживать ускоренный темп жизни. Мозг человека адаптируется и научится усваивать огромные массивы данных и столь же стремительно будет принимать решения. На людей нашего времени будут смотреть также, как мы сейчас смотрим на «неандертальцев». Разрыв в способностях будет ошеломляющим.
Применение новых технологий приведет к тому, что человек разучится разговаривать. Сформируется язык мыслеформ и образов. Язык как способ общения уйдет в небытие, а со временем люди даже перестанут думать на родном языке.
Невольно вспоминается легенда о Вавилоне, когда после его разрушения люди перестали понимать друг друга. Не создает ли человек очередной такой «Вавилон»?