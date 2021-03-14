На Багамах нашли странный шар с надписями на русском языке

Необычный инцидент произошел 24 февраля на острове Харбор. Жительница Великобритании на одном из пляжей Багам обнаружила странный шар, на котором ясно просматриваются надписи на русском языке. Об этом сообщает издание «Independent».
Вес находки, выполненной из титана, составляет 41 килограмм. Команда исследователей из Великобритании во главе с доктором Мартином Ачером исследовала металлический шар и пришла к выводу, что он может быть частью топливной системы спутника или космического корабля.
Фото из открытых источников
Эксперты не смогли дать ясный ответ на вопрос, каким образом данный предмет оказался на Багамах. Из надписи стало известно, что произведен он в 2018 году. Остальная информация касается диапазона рабочих температур шара и его размерах.
По словам экспертов, операторы космических аппаратов часто избавляются от использованных частей техники над Тихим океаном в максимально удаленной части от суши, также называемой точкой Немо. Поскольку расчет входа детали в атмосферу Земли не всегда бывает точным, их можно обнаружить в самых неожиданных местах. Инцидент на Багамах – явный тому пример.