На Багамах нашли странный шар с надписями на русском языке

Необычный инцидент произошел 24 февраля на острове Харбор. Жительница Великобритании на одном из пляжей Багам обнаружила странный шар, на котором ясно просматриваются надписи на русском языке. Об этом сообщает издание «Independent».

Вес находки, выполненной из титана, составляет 41 килограмм. Команда исследователей из Великобритании во главе с доктором Мартином Ачером исследовала металлический шар и пришла к выводу, что он может быть частью топливной системы спутника или космического корабля.

Фото из открытых источников